ру
ВПЛ освобождены от некоторых госпошлин и сборов — перечень

Личные финансы
Переселенцы освобождены от уплаты некоторых государственных сборов и пошлин
Правительство расширило поддержку внутренне перемещенных лиц и бизнеса, пострадавшего из-за войны. С 15 августа 2025 года вступило в силу постановление, отменяющее часть административных сборов и государственной пошлины за отдельные услуги. Напоминаем, кто может воспользоваться льготами и каких услуг это касается.

Кто имеет право на освобождение от платежей

Как отметил нардеп Павел Фролов, льготы предусмотрены для:
  • внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • граждан, ФЛП и юридических лиц, зарегистрированных на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий;
  • бизнеса, который релоцировался и изменил местонахождение во время военного положения.

За какие услуги не нужно платить пошлину и сбор

Освобождение касается следующих административных действий:
  • государственная регистрация прав на недвижимое имущество;
  • внесение изменений в сведения о ФЛП или юридическом лице в ЕГР;
  • получение бумажных выписок из государственных реестров в отношении себя;
  • регистрация и расторжение брака;
  • смена имени, фамилии или отчества;
  • повторная выдача свидетельств и выписок из Государственного реестра актов гражданского состояния;
  • исправление ошибок в записях актов гражданского состояния;
  • проставление апостиля на официальных документах (судебных, архивных, нотариальных и т. п.).

Ограничение и срок действия льгот

Льготы не применяются к административным услугам, предоставляемым в электронной форме через портал «Дія».
Освобождение от уплаты действует в течение всего периода военного положения и еще один месяц после его прекращения или отмены.
Ранее мы сообщали, что в 2026 году система выплат для внутренне перемещенных лиц продолжает работать на основе уже действующих правил, но с отдельными расширениями поддержки.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиВПЛ
