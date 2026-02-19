ВПЛ освобождены от некоторых госпошлин и сборов — перечень Сегодня 09:14 — Личные финансы

Переселенцы освобождены от уплаты некоторых государственных сборов и пошлин

Правительство расширило поддержку внутренне перемещенных лиц и бизнеса, пострадавшего из-за войны. С 15 августа 2025 года вступило в силу постановление, отменяющее часть административных сборов и государственной пошлины за отдельные услуги. Напоминаем, кто может воспользоваться льготами и каких услуг это касается.

Кто имеет право на освобождение от платежей

Как отметил нардеп Павел Фролов, льготы предусмотрены для:

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

граждан, ФЛП и юридических лиц, зарегистрированных на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий;

бизнеса, который релоцировался и изменил местонахождение во время военного положения.

За какие услуги не нужно платить пошлину и сбор

Освобождение касается следующих административных действий:

государственная регистрация прав на недвижимое имущество;

внесение изменений в сведения о ФЛП или юридическом лице в ЕГР;

получение бумажных выписок из государственных реестров в отношении себя;

регистрация и расторжение брака;

смена имени, фамилии или отчества;

повторная выдача свидетельств и выписок из Государственного реестра актов гражданского состояния;

исправление ошибок в записях актов гражданского состояния;

проставление апостиля на официальных документах (судебных, архивных, нотариальных и т. п. ).

Ограничение и срок действия льгот

Льготы не применяются к административным услугам, предоставляемым в электронной форме через портал «Дія».

Освобождение от уплаты действует в течение всего периода военного положения и еще один месяц после его прекращения или отмены.

Ранее мы сообщали , что в 2026 году система выплат для внутренне перемещенных лиц продолжает работать на основе уже действующих правил, но с отдельными расширениями поддержки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.