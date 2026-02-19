ВПЛ освобождены от некоторых госпошлин и сборов — перечень
Правительство расширило поддержку внутренне перемещенных лиц и бизнеса, пострадавшего из-за войны. С 15 августа 2025 года вступило в силу постановление, отменяющее часть административных сборов и государственной пошлины за отдельные услуги. Напоминаем, кто может воспользоваться льготами и каких услуг это касается.
Кто имеет право на освобождение от платежей
Как отметил нардеп Павел Фролов, льготы предусмотрены для:
- внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- граждан, ФЛП и юридических лиц, зарегистрированных на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий;
- бизнеса, который релоцировался и изменил местонахождение во время военного положения.
За какие услуги не нужно платить пошлину и сбор
Освобождение касается следующих административных действий:
- государственная регистрация прав на недвижимое имущество;
- внесение изменений в сведения о ФЛП или юридическом лице в ЕГР;
- получение бумажных выписок из государственных реестров в отношении себя;
- регистрация и расторжение брака;
- смена имени, фамилии или отчества;
- повторная выдача свидетельств и выписок из Государственного реестра актов гражданского состояния;
- исправление ошибок в записях актов гражданского состояния;
- проставление апостиля на официальных документах (судебных, архивных, нотариальных
и т. п.).
Ограничение и срок действия льгот
Льготы не применяются к административным услугам, предоставляемым в электронной форме через портал «Дія».
Освобождение от уплаты действует в течение всего периода военного положения и еще один месяц после его прекращения или отмены.
Ранее мы сообщали, что в 2026 году система выплат для внутренне перемещенных лиц продолжает работать на основе уже действующих правил, но с отдельными расширениями поддержки.
Поделиться новостью
Также по теме
ВПЛ освобождены от некоторых госпошлин и сборов — перечень
Ошибки при попытке уволиться с военной службы (мнение адвоката)
Кийосаки прогнозирует самый сильный обвал фондового рынка
Ограничение или лишение прав: в МВД объяснили, в чем разница
Какая страна ЕС предоставляет убежище самому большому количеству иностранцев
Как проверить, тратятся ли алименты на ребенка