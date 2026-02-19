В КГГА объяснили, почему в платежках киевлян стоят ноли: будет ли перерасчет Сегодня 15:00 — Личные финансы

Задержка бумажных квитанций за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения связана не с Киевводоканалом, а с теплоснабжающей компанией, которая производит перерасчет в соответствии с фактическим объемом предоставленных услуг.

Это обусловлено авариями и временными перебоями в теплоснабжении.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» сообщила советник заместителя главы КГГА Юлия Грамотная.

Киевводоканал производит перерасчет начислений за централизованное отопление и горячее водоснабжение за январь из-за многочисленных перебоев, аварийных ситуаций и сливов теплоносителя в домах.

Когда будут квитанции

Бумажные квитанции с обновленными суммами начнут разносить в ближайшее время, а в личных кабинетах потребителей пока могут отражаться ноли — начисления будут скорректированы индивидуально за фактически полученную услугу.

По словам Грамотной, обновленные данные за январь уже отображаются в электронных кабинетах, однако в графе отопления пока могут стоять ноли — это свидетельствует о том, что идет процесс перерасчета. Специалистам понадобилось больше времени, чтобы учесть все периоды слива воды из систем во время морозов и устранения повреждений.

«Теплоснабжающая компания проведет перерасчет в соответствии с тем количеством объемов услуг, которые были фактически людьми получены, потому что были и перебои с услугами, и были аварийные ситуации. Вы знаете, что несколько раз приходилось сливать систему, именно теплоноситель из дома спускать воду и повторно ее заливать. И для того, чтобы киевляне получали именно за фактически предоставленную услугу, необходимо произвести начисление именно по факту получения услуг или неполучению», объяснила Грамотная.

Она отметила, что для потребителей, пользующихся бумажными платежками, процедура остается без изменений. Несмотря на цифровизацию, квитанции будут доставлены в почтовые ящики, а задержка с их разнесением не повлияет на возможность своевременной оплаты. В случае сомнений в корректности начислений киевляне могут обратиться в Центр коммунального сервиса.

«Бумажные платежки как действовали, так и действуют, они уже начинают разноситься. У людей будет достаточно времени оплатить как в электронном кабинете, так и через банковские учреждения. У нас работает центр коммунального сервиса, где вы можете получить консультацию, там помогают обновить документы, откорректировать. ли. Мы понимаем, что у киевлян может возникнуть много вопросов, правильно ли насчитали, если был перерыв в услуге, то не насчитали ли там лишнего», — отметила советник.

Жители новостроек

Она обратила внимание на проблему ремонта сетей, не находящихся на балансе города. По ее словам, жители новостроек часто не могут получить помощь от Киевводоканала в аварии, поскольку застройщики не передают инженерные сети на обслуживание предприятию. В таких случаях коммунальные службы юридически не имеют права вмешиваться в работу частной собственности.

«Очень часто после того, как вводится дом в эксплуатацию или в процессе ввода, застройщик не передает эти сети в эксплуатацию и, соответственно, не передает на обслуживание Киевводоканала. И соответственно, водоканал не имеет полноценной информации о техническом состоянии сетей и осуществлять законно обслуживание сетей, тем более ликвидировать аварийные ситуации на этих сетях, они не имеют права. Все должно пройти определенную процедуру передачи, и только тогда предприятие может брать их на обслуживание», — подчеркнула она.

Ранее писали, что задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в 3 квартале 2025 года сократилась на 5,4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 100,8 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистки.

Самый высокий уровень задолженности по жилкомуслугам зафиксирован в Днепропетровской (8,5 млрд грн), Донецкой (4,3 млрд грн), Полтавской (3,2 млрд грн) областях.

До этого Finance.ua отмечал , что если в квартире или доме установлены счетчики на газ, воду, электроэнергию или тепло, начисление производится по фактическим показателям.

Когда жилье временно не используется и потребление отсутствует, показатели остаются неизменными или нулевыми. В таком случае оплачивать сами услуги не нужно.

В то же время, владелец обязан ежемесячно передавать эти показатели поставщикам. Если этого не сделать, компании могут приступить к начислению по установленным нормам потребления.

