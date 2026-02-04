Квартира пустует: какие коммунальные платежи остаются обязательными, а за что можно не платить Сегодня 16:06 — Личные финансы

Владелец квартиры обязан ежемесячно передавать показания счетчиков.

Из-за полномасштабной войны тысячи украинских квартир сегодня остаются пустыми. Их владельцы выехали за границу, проходят службу в Вооруженных силах Украины, находятся на временно оккупированных территориях или потеряли жилье в результате боевых действий. В то же время, счета за коммунальные услуги продолжают приходить.

Об этом пишет издание «На пенсии».

Передача показателей счетчиков

Если в квартире или доме установлены счетчики на газ, воду, электроэнергию или тепло, начисление производится по фактическим показателям.

Когда жилье временно не используется и потребление отсутствует, показатели остаются неизменными или нулевыми. В таком случае оплачивать сами услуги не нужно. В то же время, собственник обязан ежемесячно передавать эти показатели поставщикам. Если этого не сделать, компании могут начислять по установленным нормам потребления.

Абонентская плата начисляется независимо от проживания и остается обязательной.

Как подтвердить, что жилье не используется

Если счетчики в квартире не установлены, закон «О жилищно-коммунальных услугах» предусматривает право на перерасчет при непроживании более 30 календарных дней.

Для этого владельцу необходимо подать заявление в ОСМД или управляющую компанию. На его основании составляется акт о непроживании — ключевой документ для уменьшения или отмены начислений.

Заявление можно подать лично, через приложение «Дія», по почте, по электронной почте или через доверенное лицо. В доверенности должно быть четко определено право представлять интересы владельца в вопросах коммунальных услуг.

К заявлению прилагаются копии паспорта и документы, подтверждающие отсутствие по месту жительства, в частности:

загранпаспорт с отметками о пересечении границы или визы;

справки из консульских учреждений или украинских сообществ за границей;

проездные билеты;

документы о регистрации проживания в другой стране.

Подтверждением также могут быть справки о прохождении службы в ВСУ или лечение в медицинском учреждении.

После получения акта необходимо подать заявления непосредственно поставщикам коммунальных услуг и сохранить подтверждение их принятия. Документы рекомендуется обновлять каждые три-шесть месяцев.

Какие платежи остаются обязательными

Даже при условии, что квартира не используется, владелец обязан платить взносы за содержание дома и территории. Эти расходы покрывают уборку, текущие ремонты и обслуживание инженерных сетей.

Обязательной остается и плата за централизованное отопление. Тепло подается на весь дом, а начисление производится в соответствии с площадью квартиры или показателями общедомового счетчика.

Если жилье сдается в аренду

По закону плательщиком коммунальных услуг является лицо, которое фактически ими пользуется. В то же время, при отсутствии письменного договора аренды ответственность за оплату остается на владельце жилья.

Чтобы избежать финансовых рисков, в договоре аренды следует четко определить:

обязанность арендатора платить за коммунальные услуги;

порядок передачи показателей счетчиков;

ответственность в случае просрочки или неуплаты.

Последствия неуплаты коммунальных услуг

При несвоевременной оплате счетов образуется задолженность, на которую начисляется пеня в размере 0,01% за каждый день просрочки. Долг более трех месяцев может стать основанием для принудительного взыскания, включая арест банковских счетов.

Если сумма задолженности превышает 20 прожиточных минимумов, закон разрешает автоматически блокировать продажу квартиры.

Если жилье разрушено

В случае полного или частичного уничтожения жилья из-за боевых действий начисления коммунальных платежей могут быть прекращены. Для этого владельцу необходимо предоставить поставщикам акт обследования или другие официальные подтверждения из государственных реестров.

Платежи не должны начисляться до момента восстановления жилья или получения государственной компенсации.

В то же время, при отсутствии таких данных и непередаче показателей счетчиков компании могут продолжить начисление по средним нормам.

Для тех, кто имеет недвижимость на оккупированных территориях и там не проживает, начисление задолженности за коммунальные услуги может быть прекращено. Для этого следует предоставить поставщикам коммунальных услуг справки ВПЛ или другие официальные подтверждения отсутствия по месту жительства.

На пенсии

