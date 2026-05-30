Можно ли работать на двух работах в Польше

Личные финансы
Когда работодатель в Польше может запретить подработку
В Польше работники могут совмещать основную работу с дополнительной занятостью как по трудовым, так и по гражданско-правовым договорам, а также вести собственный бизнес. В некоторых случаях работодатель может запретить вторую работу.
Об этом пишет inpoland.

В каких случаях работодатель может запретить подработку

Несмотря на общее правило, есть исключения, когда работодатель имеет право ограничить дополнительную занятость.
К этим случаям относятся:
  • неконкуренция,
  • защита коммерческой тайны,
  • конфликт интересов,
  • нарушение обязанностей работника.
Наиболее распространенным ограничением является условие неконкуренции. Оно применяется к работникам, имеющим доступ к важной информации компании, клиентской базе или бизнес-стратегии.
В таких случаях запрет может касаться как работы в компаниях-конкурентах, так и ведения собственного бизнеса в той же сфере.
Важно, что такое соглашение заключается исключительно в письменном виде и должно четко определять сферу ограничений, срок действия и последствия нарушения.
Работодатель может реагировать на последствия дополнительной занятости. Если подработка приводит к усталости, опозданию, снижению производительности или нарушению обязанностей, тогда работодатель может наложить дисциплинарное взыскание.
До этого Finance.ua отмечал, что в Польше растет спрос на временных работников. В апреле 2026 г. количество запросов на такой персонал увеличилось примерно на 10%.
Наибольший спрос на временных работников сейчас фиксируется в логистике, складском секторе, легкой промышленности, e-commerce, пищевой переработке и сфере услуг. Активный наем также сохраняется в розничной торговле, особенно в периоды сезонного роста продаж.
По материалам:
Finance.ua
