Финансовые решения, которые незаметно уменьшают сбережения с годами Сегодня 12:09 — Личные финансы

Привычки, мешающие вам разбогатеть

Финансовое благополучие зависит не только от уровня доходов, но и от умения контролировать расходы. В то же время, большинство людей недооценивают, насколько значительные суммы они могли бы накопить и инвестировать в течение жизни, избегая необязательных покупок.

Об этом рассказал генеральный директор компании Eton Solutions Роб Маллерни, преподающий курс по управлению частным капиталом в Университете Северной Каролины (США), пишет Business Insider.

Типичные финансовые ошибки

Покупка кофе каждый день

Посещение кафе каждый день может незаметно «съедать» ваш бюджет. Эксперт предлагает подсчитать, во сколько обойдется такая привычка, если покупать кофе ежедневно в возрасте от 22 до 65 лет и сравнить эту сумму с затратами на приготовление напитка дома.

«Разница в цифрах будет потрясающей. Это тысячи, которые вы могли бы инвестировать и приумножить», — отмечает эксперт.

Дорогие автомобили

Маллерни объясняет, что при покупке автомобиля люди часто переплачивают за бренд, хотя разница между моделями может быть не столь существенной.

В качестве примера он привел сравнение внедорожников Honda и Mercedes-Benz: несмотря на схожие характеристики, их цена может отличаться примерно на $75 тысяч.

Также эксперт советует реже менять автомобиль — это позволяет в долгосрочной перспективе накопить гораздо больше средств.

Непонимание разницы между активом и пассивом

Маллерне советует внимательнее относиться к покупкам, не приносящим дохода. В частности, регулярная покупка нового авто может оказаться финансово невыгодной, ведь его стоимость снижается сразу после выезда из автосалона.

По его словам, лучше инвестировать деньги в недвижимость. К примеру, приобретение дома в популярной для отдыха локации может быть более выгодным решением, поскольку такие объекты со временем растут в цене, а также могут приносить доход от аренды.

