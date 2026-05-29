Кто в строительстве зарабатывает до 70 тыс. грн

Личные финансы
Самые высокие зарплаты получают штукатуры, фасадщики, каменщики, плиточники.
По состоянию на апрель 2026 года в категории «Строительство/облицовочные работы» больше всего зарабатывают штукатуры — 70 000 грн, фасадщики — 65 000 грн, каменщики и плиточники — по 60 000 грн. По регионам самые высокие медианные зарплаты в апреле 2026 года зафиксированы в Киевской области — 46 500 грн, Ивано-Франковской — 45 500 грн и Львовской — 45 000 грн.
Об этом свидетельствуют данные OLX Работа.
По результатам исследования медианные зарплаты выросли во всех подкатегориях — от 7% у разнорабочих до 33% у каменщиков.

Кто зарабатывает больше всех

Штукатуры стали лидерами по уровню медианной зарплаты — 70 тыс. грн, что на 17% больше, чем годом ранее.
Фасадщик занимает второе место — 65 000 грн (+18%). Далее следуют каменщик и плиточник — по 60 000 грн, с годовым ростом на 33% и 23% соответственно.
По 50 000 грн в апреле 2026 года получают строители, маляры и прорабы. Зарплата прорабов за год выросла на 25%, строителей и маляров — на 11%.
Медианная зарплата монтажников — 45 000 грн. (+24%), сантехников — 42 500 грн. (+31%). Электрики и сварщики получают по 40 000 грн, а разнорабочие — 27 500 грн.
Несмотря на то, что у разнорабочих самая низкая медианная зарплата среди проанализированных специальностей, именно эта позиция остается наиболее массовой на рынке.

В каких регионах самые высокие зарплаты

Самые высокие медианные зарплаты в сфере строительства и облицовочных работ зафиксированы в Киевской области — 46,5 тыс. грн.
Далее следуют:
  • Ивано-Франковская область — 45,5 тыс. грн;
  • Львовская область — 45 тыс. грн;
  • Закарпатская, Волынская, Ровенская и Тернопольская области — по 40 тыс. грн;
  • Черновицкая область — 38,25 тыс. грн;
  • Херсонская, Хмельницкая и Винницкая области — по 37,5 тыс. грн.

Кого ищут чаще всего

Абсолютный лидер по количеству вакансий среди специальностей — разнорабочий: 4 213 объявлений в апреле 2026 года. Это на 35% больше, чем в прошлом году.
На втором месте — строитель — 1656 вакансий, а дальше — монтажник с 530 вакансиями.
Быстрее всего количество вакансий возросло для электриков — на 37%, разнорабочих — на 35%, каменщиков — на 10%, монтажников — на 9%, сантехников — на 8% и прорабов — также на 8%.
В то же время для части узкопрофильных специалистов количество вакансий уменьшилось:
  • для штукатуров — на 15%;
  • сварщиков — на 24%;
  • фасадщиков — на 11%;
  • плиточников — на 9%;
  • маляров — на 10%.
Но зарплаты в этих специальностях все равно выросли, что свидетельствует о сохранении ценности квалифицированных кадров.
По регионам больше всего вакансий в категории сосредоточено в Киевской области — 2 117 объявлений. Далее следуют Днепропетровская область — 1067 вакансий, Львовская — 554, Одесская — 510 и Харьковская — 390.
То есть Киевская область объединяет сразу два фактора: самую высокую медианную зарплату и наибольший объем предложений для кандидатов.

Как меняется конкуренция между кандидатами

Количество откликов на одну вакансию больше выросло для маляров — на 19%, сантехников — на 16%, штукатуров — на 15%, монтажников — на 9%, электриков — на 9% и разнорабочих — на 7%.
Снизилась конкуренция среди кандидатов на позиции плиточника — на 20%, каменщика — на 16%, сварщика — на 10%, строителя — на 9%, прораба — на 8% и фасадщика — на 7%.
В региональном разрезе динамика тоже неравномерная. Среди областей с высокими зарплатами активность кандидатов на одну вакансию больше выросла в Ровенской области — на 16%. В Киевской и Львовской областях показатель вырос примерно на 6%. В то же время в Ивано-Франковской и Тернопольской областях количество откликов на одну вакансию снизилось примерно на 21% и 20% соответственно.

Что это значит для рынка

Строительство и ремонт остаются одними из самых популярных направлений рабочего рынка труда. Зарплаты выросли по всем проанализированным специальностям, а самые высокие выплаты получают специалисты с практическими навыками и узкой специализацией, а именно штукатуры, фасадщики, каменщики, плиточники.
В то же время рынок не однороден. Массовые позиции, такие как разнорабочие, строители и монтажники, формируют основной объем вакансий. А в узких специальностях количество объявлений иногда сокращается, но зарплаты продолжают расти.
По регионам самые сильные позиции у Киевской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Однако высокие зарплаты в строительстве уже не ограничиваются крупнейшими рынками: западные области тоже среди лидеров по уровню оплаты. Для работодателей это означает, что конкуренция за специалистов усиливается не только между компаниями, но и между регионами.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
