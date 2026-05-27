Кто зарабатывает больше всех в Украине: рейтинг высокооплачиваемых профессий

Рынок труда в Украине демонстрирует значительный разрыв в уровнях оплаты в зависимости от профессии и сферы. Пока одни специалисты получают минимальные зарплаты, другие могут рассчитывать на доходы более 100 тысяч гривен. Рассказываем о профессиях с самыми высокими зарплатами.
По данным Государственной службы занятости, только за первые четыре месяца года на Едином портале вакансий было собрано почти 180 тысяч предложений по 5,4 тысячам профессий. Уровень зарплат колеблется от минимального до 170 тысяч гривен в месяц, а среди самых оплачиваемых — как руководящие, так и технические специальности.
ТОП-10 самых высоких зарплат в Украине
1. Оператор радиочастотного контроля
Самую высокую зарплату среди вакансий получает специалист по радиочастотному мониторингу. Он контролирует использование радиочастотного спектра, выявляет незаконные источники сигналов и следит за соблюдением правил радиообмена.
Среди других хорошо оплачиваемых специальностей в Украине — инженеры по внедрению новых технологий, электросварщики, плавильщики абразивных материалов, техники-технологи в производстве жиров, монтажники компрессоров и насосов, а также резчики бетонных и железобетонных изделий.
Где платят меньше всего
Самые низкие средние зарплаты предлагают в сферах, связанных с точной механикой и обслуживанием оборудования. Среди наименее оплачиваемых — фотографы и операторы проекционного и звукового оборудования, работающие в кинотеатрах, концертных и конференц-залах.
Ранее мы сообщали, что по данным ОLX, чаще всего среди наиболее оплачиваемых вакансий фигурируют штукатуры, фасадщики, каменщики, плиточники, маляры и строители. Высокие зарплаты также предлагают специалистам СТО, в том числе автомалярам, рихтовщикам и автоэлектрикам.
При этом, по данным work.ua, средняя зарплата по Украине по состоянию на май 2026 года составляет 30 тыс. грн.