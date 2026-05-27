Кто зарабатывает больше всех в Украине: рейтинг высокооплачиваемых профессий

Рынок труда в Украине демонстрирует значительный разрыв в уровнях оплаты в зависимости от профессии и сферы. Пока одни специалисты получают минимальные зарплаты, другие могут рассчитывать на доходы более 100 тысяч гривен. Рассказываем о профессиях с самыми высокими зарплатами.

По данным Государственной службы занятости, только за первые четыре месяца года на Едином портале вакансий было собрано почти 180 тысяч предложений по 5,4 тысячам профессий. Уровень зарплат колеблется от минимального до 170 тысяч гривен в месяц, а среди самых оплачиваемых — как руководящие, так и технические специальности.

ТОП-10 самых высоких зарплат в Украине

1. Оператор радиочастотного контроля

Самую высокую зарплату среди вакансий получает специалист по радиочастотному мониторингу. Он контролирует использование радиочастотного спектра, выявляет незаконные источники сигналов и следит за соблюдением правил радиообмена.

Средняя зарплата — 170 тысяч гривен.

2. Директор по производству

Ключевой управленец в промышленности, отвечающий за весь производственный цикл: от закупок до выпуска продукции и логистики.

В среднем получает 125 тысяч гривен.

3. Электромонтажник-высотник

Квалифицированный рабочий, работающий с высотными конструкциями: буровыми установками, башнями связи и ЛЭП.

Средняя зарплата — 125 тысяч гривен.

4. Специалист по разработке и тестированию программного обеспечения

IT-специалист, отвечающий за проверку качества, безопасности и функциональности программ.

Средняя оплата труда — 110 тысяч гривен.

5. Технический руководитель

Управляющий, который руководит производственными подразделениями в промышленности.

Средняя зарплата — 105 тысяч гривен.

6. Специалист по разработке компьютерных программ

IT-профессионал, создающий, тестирующий и внедряющий программные продукты.

В среднем работодатели предлагают 96,6 тысячи гривен.

7. Арбитражный управляющий

Независимый специалист, назначаемый судом для управления имуществом должника и процедур банкротства.

Средняя зарплата — 80 тысяч гривен.

8. Заместитель директора департамента — начальник отдела

Управленческая должность в органах государственной власти.

Средняя зарплата — 70,5 тысяч гривен.

9. Начальник складского хозяйства

Отвечает за организацию хранения, учета и товародвижения.

Средняя зарплата — 55 тысяч гривен.

10. Аналитик по оценке уязвимостей

Специалист по кибербезопасности, обнаруживающий слабые места в IT-системах и защищающий инфраструктуру.

Средняя зарплата — 55 тысяч гривен.

Какие еще профессии в числе высокооплачиваемых

Среди других хорошо оплачиваемых специальностей в Украине — инженеры по внедрению новых технологий, электросварщики, плавильщики абразивных материалов, техники-технологи в производстве жиров, монтажники компрессоров и насосов, а также резчики бетонных и железобетонных изделий.

Где платят меньше всего

Самые низкие средние зарплаты предлагают в сферах, связанных с точной механикой и обслуживанием оборудования. Среди наименее оплачиваемых — фотографы и операторы проекционного и звукового оборудования, работающие в кинотеатрах, концертных и конференц-залах.

Ранее мы сообщали , что по данным ОLX, чаще всего среди наиболее оплачиваемых вакансий фигурируют штукатуры, фасадщики, каменщики, плиточники, маляры и строители. Высокие зарплаты также предлагают специалистам СТО, в том числе автомалярам, ​​рихтовщикам и автоэлектрикам.

При этом, по данным work.ua, средняя зарплата по Украине по состоянию на май 2026 года составляет 30 тыс. грн.

