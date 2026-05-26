В каких странах ЕС у людей больше всего сбережений (инфографика) Сегодня 20:01 — Мир

Чистые сбережения домохозяйств представляют собой часть дохода домохозяйств, которая не тратится на конечное потребление. По данным ОЭСР, нормы чистых сбережений домохозяйств значительно разнятся в разных частях Европы.

В 2024 или 2025 году они колебались от -9,3% в Греции до 14,7% в Швеции и Венгрии по сравнению со средним показателем по ЕС в 8,1%, пишет es.euronews

Греция — единственная страна, находящаяся в отрицательной зоне. Это означает, что домохозяйства тратили больше, чем их чистый доход, либо используя накопленные сбережения, либо занимая в долг для финансирования своих расходов.

Кроме Венгрии и Швеции уровень чистых сбережений домохозяйств превышает 10% в Чешской Республике (13,7%), Франции (12,8%), Германии (10,3%) и Нидерландах (10,2%).

Испания (9,2%) и Ирландия (9%) также остаются выше среднего показателя по ЕС.

Во Франции, Германии и Испании уровень сбережений выше среднего по ЕС, в Великобритании (4,7%) и Италии (3,2%) показатели сравнительно ниже.

В Латвии этот показатель равен нулю, а значит, домохозяйства тратят каждую копейку своего дохода. Словакия (2%), Эстония (3%), Португалия (3,4%) и Литва (3,8%) имеют этот показатель ниже 4%.

У двух скандинавских стран также ниже среднего показателя по ЕС: Дания (7,5%) и Финляндия (4,4%).

Эксперт Майкл Халиассос отмечает, что нет стран ЕС, которые постоянно имеют высокий или низкий уровень сбережений, а скорее эти отличия отображают то, как каждая страна реагирует на разные кризисы.

«Ключевыми факторами, определяющими уровень сбережений, являются возрастная структура населения и реакция разных возрастных и профессиональных групп в домохозяйствах на последовательные кризисы», — утверждает он.

Ранее Finance.ua писал , что второй год подряд в Польше фиксируют самый высокий реальный годовой рост доходов домохозяйств среди европейских стран.

