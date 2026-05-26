Новые центры богатства: какие страны становятся «фабриками миллиардеров»

Мировые центры богатства быстро меняются. Если раньше главными магнитами для миллиардеров были США и Западная Европа, то теперь все больше сверхбогатых людей появляется на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и части Восточной Европы.
К примеру, Польша демонстрирует прогнозируемый рост количества миллиардеров на 123%. Это связано с развитием современного производства и превращением страны в важный инвестиционный хаб между Западной Европой и развивающимися рынками.
Индия также активно наращивает количество сверхбогатых людей благодаря:
технологическому сектору;
инфраструктурным проектам;
производству;
большому внутреннему рынку.
У страны уже более 100 «единорогов» — стартапов с оценкой более $1 млрд.
Юго-Восточная Азия быстро набирает вес
Все большую роль в мировом богатстве играют страны Юго-Восточной Азии.
В частности, Индонезия может увеличить количество миллиардеров на 49%, а Малайзия — на 39%.
Этому способствуют следующие факторы:
перенос производств из других стран;
молодое население;
активные иностранные инвестиции;
развитие индустрии.
Почему США не стали лидером по темпам роста
Несмотря на то, что США остаются мировым лидером по общему объему богатства миллиардеров и количеству крупных компаний, темпы роста там уже не такие высокие.
Аналитики объясняют это просто: американский рынок уже очень большой, поэтому прирост в процентах выглядит медленнее.