Новые центры богатства: какие страны становятся «фабриками миллиардеров» Сегодня 16:01 — Мир

Миллиардер

Мировые центры богатства быстро меняются. Если раньше главными магнитами для миллиардеров были США и Западная Европа, то теперь все больше сверхбогатых людей появляется на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и части Восточной Европы.

Такие данные приводит Knight Frank в Wealth Report 2026, пишет Visual Capitalist

Новый центр богатства

Наибольший прорыв, по прогнозам, совершит Саудовская Аравия, именно она может стать мировым лидером по темпам роста количества миллиардеров к 2031 году.

Стремительный рост количества миллиардеров в Саудовской Аравии связывают с масштабной программой Vision 2030, которая должна уменьшить зависимость страны от нефти.

Власть активно вкладывает средства в:

мегапроекты;

туризм;

финансовый сектор;

строительство;

технологии и инфраструктуры.

Страна также предлагает иностранным инвесторам выгодные условия для бизнеса, что помогает быстро наращивать частный капитал.

Другие «горячие точки» для миллиардеров

Одним из основных глобальных трендов становится перераспределение мирового капитала. Производство, энергетика и технологические экосистемы все активнее развиваются вне традиционных западных центров.

К примеру, Польша демонстрирует прогнозируемый рост количества миллиардеров на 123%. Это связано с развитием современного производства и превращением страны в важный инвестиционный хаб между Западной Европой и развивающимися рынками.

Индия также активно наращивает количество сверхбогатых людей благодаря:

технологическому сектору;

инфраструктурным проектам;

производству;

большому внутреннему рынку.

У страны уже более 100 «единорогов» — стартапов с оценкой более $1 млрд.

Юго-Восточная Азия быстро набирает вес

Все большую роль в мировом богатстве играют страны Юго-Восточной Азии.

В частности, Индонезия может увеличить количество миллиардеров на 49%, а Малайзия — на 39%.

Этому способствуют следующие факторы:

перенос производств из других стран;

молодое население;

активные иностранные инвестиции;

развитие индустрии.

Почему США не стали лидером по темпам роста

Несмотря на то, что США остаются мировым лидером по общему объему богатства миллиардеров и количеству крупных компаний, темпы роста там уже не такие высокие.

Аналитики объясняют это просто: американский рынок уже очень большой, поэтому прирост в процентах выглядит медленнее.

В то же время, это не означает, что богатство в США перестает расти. Knight Frank прогнозирует, что количество людей с состоянием более $30 млн в стране увеличится еще на 54% к 2031 году.

Мировая карта богатства меняется

Эксперты считают, что мир постепенно становится менее зависимым от нескольких традиционных финансовых центров.

Страны, активно вкладывающие средства в инфраструктуру, промышленность, технологии и благоприятные условия для бизнеса, получают все больше шансов стать новыми центрами концентрации богатства.

Именно поэтому в ближайшие годы карта мировых миллиардеров может выглядеть совсем иначе, чем сегодня.

