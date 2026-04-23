Богачи богатеют: количество миллиардеров в мире может возрасти на 25% за 5 лет Сегодня 18:00 — Мир

Количество миллиардеров в мире может достичь почти 4000 к 2031 году, поскольку сверхбогатые накапливают богатство ускоренными темпами.

Об этом пишет The Guardian

Сколько сейчас

Согласно анализу агентства недвижимости Knight Frank, в настоящее время в мире насчитывается 3110 миллиардеров. Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет это количество вырастет на 25%, доведя его до 3915.

Класс мультимиллионеров также быстро растет, и количество людей в мире с состоянием не менее 30 миллионов долларов (22 миллиона фунтов стерлингов) выросло со 162 191 в 2021 году до 713 626 сегодня — увеличение более чем на 300%, как обнаружила компания Knight Fran.

Причины роста

Лиам Бейли, руководитель отдела исследований агентства недвижимости, сказал, что богатство миллиардеров и миллионеров было «чрезмерно увеличено» благодаря доходам от мира технологий, в частности искусственного интеллекта: «Возможность масштабировать бизнес еще никогда не была столь высока», — сказал он. Это способствовало способности быстро зарабатывать большое состояние благодаря технологиям и искусственному интеллекту".

Рекордное количество людей стали миллиардерами благодаря наследству, согласно отчету UBS.

Согласно исследованию, количество миллиардеров, как ожидается, будет быстрее расти в Саудовской Аравии, богатой нефтью, увеличившись более чем вдвое с 23 в 2026 году до прогнозируемых 65 в 2031 году.

Ожидается, что количество миллиардеров в Польше также вырастет более чем вдвое с 13 до 29 за тот же период, а в Швеции — на 81% - с 32 до 58.

Рост разрыва между богатейшими и беднейшими слоями

В прошлом году, согласно отчету о мировом неравенстве, менее 60 000 человек — 0,001% населения мира — контролируют втрое больше богатства, чем вся нижняя половина человечества.

В то же время растут призывы к мировым лидерам увеличить налоги для сверхбогатых на фоне беспокойства, что богатые члены общества также приобретают политическое влияние.

Благотворительная организация Oxfam обнаружила, что в прошлом году появилось рекордное количество миллиардеров, общее количество которых впервые превысило 3000. По ее данным, совокупное состояние миллиардеров составляет 18,3 трлн долларов.

Кто в лидерах

Согласно списку самых богатых людей Forbes, генеральный директор Tesla Илон Маск является самым богатым человеком в мире, его состояние оценивается в 785,5 миллиарда долларов.

На втором месте — Ларри Пейдж, один из основателей Google, с состоянием в 272,5 миллиарда долларов.

На третьем — основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 259 миллиардов долларов.

В списке самых богатых, опубликованном газетой Sunday Times, семья Хиндуджа была признана самой богатой в Великобритании, ее состояние составляет 35 миллиардов фунтов стерлингов. Гопичанд Хиндуджа, миллиардер-глава семьи с интересами в нефтяной отрасли, банковском деле и недвижимости, умер в прошлом году в возрасте 85 лет.

Согласно списку богачей газеты, в 2025 году в Великобритании было 156 миллиардеров, что стало самым большим падением за 37-летнюю историю страны по сравнению со 165 годом ранее.

