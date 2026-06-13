Чемпионат мира по футболу может стать самым дорогим для болельщиков Сегодня 20:35 — Мир

Чемпионат мира по футболу 2026

Болельщикам, планирующим посетить Чемпионат мира по футболу 2026 года, придется готовиться к значительным расходам. Причиной стали рекордные цены на билеты и высокая стоимость поездок между городами-хозяевами.

Об этом сообщает BBC.

Стоимость билетов

Впервые в истории ФИФА применила систему динамического ценообразования. Это означает, что стоимость билетов зависит от спроса: чем больше интерес к матчу, тем выше цена.

Билеты на Чемпионат мира по футболу стоят рекордно дорого. Стоимость самых дешевых мест стартует от 4 тысяч долларов.

В то же время, за билет на финальный матч, который состоится на стадионе MetLife в штате Нью-Джерси, придется заплатить почти 11 тыс. долларов. Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил такие цены необходимостью ориентироваться на рыночный спрос.

Цены уже вызвали критику среди футбольных болельщиков и критиков. Они считают, что ключевая цель организации — не показать качественный футбол, а заработать деньги.

Дополнительными финансовыми нагрузками для болельщиков станут переезды между городами проведения турнира. Чемпионат будет проходить в 16 городах: 11 в США, троих в Мексике и двух в Канаде.

Из-за больших расстояний фанатам придется тратить значительные средства на авиаперелеты, транспорт и проживание. Стоимость гостиниц во многих городах уже выросла.

ФИФА рассчитывает на миллиардные доходы

Согласно данным ФИФА, она рассчитывает заработать 4 млрд доларов на продаже трансляций и более 3 млрд — на продаже билетов. В итоге из общих доходов от чемпионата мира лишь 1,8 млрд оплатят спонсоры.

То есть, почти 80% счетов за самый дорогой чемпионат мира в истории оплатят болельщики.

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