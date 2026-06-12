Турция и Саудовская Аравия создают общую железнодорожную магистраль с выходом на Европу Сегодня 06:43 — Мир

Саудовская Аравия и Турция работают над железнодорожным коридором, который должен соединить две страны через Иорданию и Сирию. Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что проект может быть завершен в течение ближайших трех лет.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Маршрут могут продлить в Европу

По его словам, маршрут в перспективе может быть продлен в Европу, а также охватить другие страны региона, в частности, Ирак и государства Персидского залива.

Стоимость проекта должна быть уточнена в ближайшее время. Уралоглу отметил, что часть инфраструктуры уже готова: Саудовская Аравия довела свою железнодорожную сеть до границы с Иорданией, а Турция — в Сирию.

«Единственные недостающие участки — это те, что расположены в Сирии и Иордании», — сказал он.

Турецкий министр добавил, что стороны сейчас изучают технические детали и возможности сотрудничества для завершения сообщения между четырьмя странами.

«Именно над этим мы сегодня работаем, когда рассматриваем детали и изучаем, чего можно достичь через сотрудничество, чтобы завершить это сообщение четырех стран. В конце концов, оно может протянуться через европейский континент», — отметил Уралоглу.

Сотрудничество в сфере железнодорожного транспорта и логистики

Заявление прозвучало после подписания меморандума между Турцией и Саудовской Аравией о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта и логистики. Документ должен усилить координацию между странами по развитию инфраструктуры, стандартов безопасности, технологий и транспортных услуг.

Проект приобрел дополнительную актуальность на фоне перебоев в глобальных морских перевозках и закрытия Ормузского пролива. Новый сухопутный маршрут рассматривается как альтернативный канал для торговли между странами Персидского залива, Ближним Востоком, Турцией и Европой.

Саудовская Аравия связывает развитие таких коридоров со своей стратегией Vision 2030, предусматривающей превращение страны в важный логистический узел между Азией, Европой и Африкой.

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