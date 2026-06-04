0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В обход рф: Турция, Грузия и Азербайджан запустили новый «шелковый путь»

Мир
26
В обход рф: Турция, Грузия и Азербайджан запустили новый «шелковый путь»
В обход рф: Турция, Грузия и Азербайджан запустили новый «шелковый путь»
Турция, Грузия и Азербайджан запустили железнодорожное сообщение по маршруту Баку-Тбилиси-Карс.
Новый участок станет частью Транскаспийского маршрута, соединяющего Азию и Европу в обход россии.
Об этом сообщает турецкое агентство Demirören Haber Ajansı.
Официальная церемония открытия железнодорожной магистрали, которая сейчас заработала на полную мощность, состоялась во вторник в грузинском городе Ахалкалаки возле турецкой границы.
«Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс является одним из важнейших транспортных проектов, реализованных благодаря совместным усилиям трех стран. С 2017 года она внесла значительный вклад в развитие Срединного коридора и сыграла важную роль в укреплении связей между Азией и Европой. Сегодня, с завершением работ по инфраструктуре на грузинском участке, мы переходим на новый этап более эффективной и результативной эксплуатации линии», — отметил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
Чиновник добавил, что железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс — это не только региональный транспортный проект, но и стратегическая инициатива, определяющая будущее глобальной интегрированности.
«Наличие коридоров с высокой пропускной способностью, надежных, предсказуемых и бесперебойных, имеет сегодня больше вес, чем когда-либо. Сегодня мир требует не просто новых торговых путей, а надежных торговых путей. Поэтому мы считаем чрезвычайно значимым, что расширение пропускной способности железнодорожной линии БТК было завершено именно в такой период», — говорит Уралоглу.
С увеличением мощности магистрали роль участка Баку-Тбилиси-Карс в Транскаспийском маршруте должна увеличиться, убеждены участники проекта.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems