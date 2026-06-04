В обход рф: Турция, Грузия и Азербайджан запустили новый «шелковый путь» Сегодня 10:12 — Мир

В обход рф: Турция, Грузия и Азербайджан запустили новый «шелковый путь»

Турция, Грузия и Азербайджан запустили железнодорожное сообщение по маршруту Баку-Тбилиси-Карс.

Новый участок станет частью Транскаспийского маршрута, соединяющего Азию и Европу в обход россии.

Об этом сообщает турецкое агентство Demirören Haber Ajansı

Официальная церемония открытия железнодорожной магистрали, которая сейчас заработала на полную мощность, состоялась во вторник в грузинском городе Ахалкалаки возле турецкой границы.

«Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс является одним из важнейших транспортных проектов, реализованных благодаря совместным усилиям трех стран. С 2017 года она внесла значительный вклад в развитие Срединного коридора и сыграла важную роль в укреплении связей между Азией и Европой. Сегодня, с завершением работ по инфраструктуре на грузинском участке, мы переходим на новый этап более эффективной и результативной эксплуатации линии», — отметил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Чиновник добавил, что железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс — это не только региональный транспортный проект, но и стратегическая инициатива, определяющая будущее глобальной интегрированности.

«Наличие коридоров с высокой пропускной способностью, надежных, предсказуемых и бесперебойных, имеет сегодня больше вес, чем когда-либо. Сегодня мир требует не просто новых торговых путей, а надежных торговых путей. Поэтому мы считаем чрезвычайно значимым, что расширение пропускной способности железнодорожной линии БТК было завершено именно в такой период», — говорит Уралоглу.

С увеличением мощности магистрали роль участка Баку-Тбилиси-Карс в Транскаспийском маршруте должна увеличиться, убеждены участники проекта.

УНІАН По материалам:

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