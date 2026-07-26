За что могут оштрафовать туристов на пляжах Европы Сегодня 06:16 — Мир

Как избежать штрафов во время отдыха на пляжах Европы, Фото: magnific

Европейские курорты все строже контролируют поведение отдыхающих. Из-за чрезмерной туристической нагрузки, загрязнения побережья и жалоб местных жителей власти ограничивают использование пляжного оборудования, курение, громкую музыку и даже пребывание в купальнике за пределами пляжа.

Как сообщает Euronews, правила существенно отличаются в зависимости от страны, города и пляжа. За нарушение турист может получить штраф от €35 до €36 000, а в отдельных случаях власти имеют право конфисковать колонку или другое оборудование.

На Finance.ua вы можете оформить туристическую страховк у за границу за 5 минут ⚡

Перед отдыхом в Испании, Португалии, Италии, Франции, Греции или Хорватии следует проверить местные предписания. Незнание правил не освобождает от ответственности, даже если информация о запрете размещена только на стенде у входа на пляж.

Зонты, полотенца и шезлонги: ограничения в Италии и Греции

На отдельных европейских пляжах ограничивают даже обычное оборудование для отдыха. Так власти пытаются уменьшить нагрузку на природные территории, предотвратить вынос песка и освободить побережье от чрезмерного количества временных конструкций.

На пляже Пунта-Молентис в Вилласимиусе на Сардинии ввели ограничения на использование зонтов, палаток и беседок.

Сначала местные власти планировали разрешить зонты только людям от 65 лет и посетителям с детьми до 10 лет.

После критики правило изменили: теперь одна семья или группа может установить один зонт, но только в месте, определенном работниками пляжа.

Читайте также Самые дешевые страны Европы для отдыха в 2026 году

На другом популярном пляже Сардинии, Ла-Пелоза, нельзя класть полотенце непосредственно на песок. Под него нужно подстелить специальный коврик, удерживающий меньше песка.

В 2026 году соблюдение этого правила контролируют строже, а нарушителям грозит штраф в размере €100, который может быть выписан непосредственно на месте.

Подобные меры действуют в Греции. В стране определен 251 пляж, на которых запрещено любое строительство и установка коммерческого оборудования.

На таких территориях не разрешают размещать арендные шезлонги, зонты и временные деревянные конструкции.

Цель ограничений — сохранить природное состояние побережья и защитить уязвимые прибрежные экосистемы.

Где в Европе запрещено курить на пляже

Запреты на курение вводятся прежде всего для защиты людей от табачного дыма и уменьшения количества окурков в песке и воде. Правила могут распространяться как на отдельные пляжи, так и на побережье страны.

В Испании курение и использование электронных сигарет запрещено уже более чем на 600 пляжах. Ограничения действуют, в частности, в Барселоне, Сан-Себастьяне, Канарских и Балеарских островах.

Поскольку правила устанавливаются местными властями, размеры штрафов и границы зон без табака могут отличаться в зависимости от муниципалитета.

Читайте также Какой отель признали лучшим в Европе (фото)

Во Франции с 2025 года действует общенациональный запрет на курение на пляжах, граничащих с зонами купания. За нарушение предусмотрен штраф в размере €135.

В Италии единого правила для всех пляжей нет, однако многие прибрежные муниципалитеты также ввели зоны без сигарет. Особенно распространены такие ограничения в Венето, Эмилии-Романьи, Сардинии и Апулии. Перед посещением пляжа следует проверить информационные знаки: запрет может действовать по всей территории или только вблизи воды, детских площадок и зон с шезлонгами.

Купальник разрешен не везде: штрафы на прибрежных улицах

Купальник или плавки считаются приемлемой одеждой на пляже, у бассейна и на территории отеля. Однако во многих курортных городах Европы выходить в таком виде на улицы, заходить в магазины или рестораны запрещено. Правила распространяются как на туристов, так и местных жителей.

Наиболее заметные ограничения действуют в таких городах и регионах:

Сорренто, Италия. За прогулку по городу в бикини, плавках или с обнаженным торсом предусмотрен штраф до €500.

За прогулку по городу в бикини, плавках или с обнаженным торсом предусмотрен штраф до €500. Албуфейра, Португалия. Только купальник за пределами пляжа, бассейна или определенной гостиничной зоны может стоить от €300 до €1 500.

Только купальник за пределами пляжа, бассейна или определенной гостиничной зоны может стоить от €300 до €1 500. Барселона и Майорка, Испания. В купальной одежде или с обнаженным торсом нельзя заходить в местные магазины и рестораны. Максимальный штраф составляет €300.

В купальной одежде или с обнаженным торсом нельзя заходить в местные магазины и рестораны. Максимальный штраф составляет €300. Малага, Испания. Городские власти установили англоязычные знаки, напоминающие иностранным отдыхающим, что правила одежды и поведения распространяются и на туристов.

Городские власти установили англоязычные знаки, напоминающие иностранным отдыхающим, что правила одежды и поведения распространяются и на туристов. Сплит, Дубровник и Хвар, Хорватия . Прогулку по городу в купальнике или с обнаженным торсом могут квалифицировать как нарушение общественного порядка. Штраф составляет €150.

Прогулку по городу в купальнике или с обнаженным торсом могут квалифицировать как нарушение общественного порядка. Штраф составляет €150. Ницца, Франция. За пребывание с обнаженным торсом в городе могут сразу оштрафовать на €35. Купание топлесс в месте, где это запрещено, карается штрафом в €38.

За пребывание с обнаженным торсом в городе могут сразу оштрафовать на €35. Купание топлесс в месте, где это запрещено, карается штрафом в €38. Варенна, Италия. В этом туристическом городке на озере Комо за появление в общественных местах в купальнике или с обнаженным торсом грозит штраф в €200.

Чтобы избежать нарушения, после выхода с пляжа следует надеть футболку, платье, шорты или другую повседневную одежду.

Парео или полотенца может быть недостаточно, если местные правила прямо запрещают находиться в общественном пространстве в купальном наряде.

Громкая музыка на пляжах Португалии: штрафы до €36 000

В Португалии за слишком громкую музыку на пляже можно получить не только большой штраф, но и лишиться портативной колонки. Ограничения ввели из-за жалоб местных жителей и туристов, которым громкие звуки мешали отдыхать.

Читайте также Рейтинг самых красивых городов Европы

С 2023 г. Национальное морское управление Португалии запрещает использовать портативные аудиосистемы на чрезмерной громкости. Правило действует на пляжах, которые находятся под контролем морских властей, а нарушения фиксируют уполномоченные работники.

Размер штрафа зависит от того, кто нарушил правила:

Для физических лиц — от €200 до €4000;

Для групп — от €2000 до €36 000.

Колонку или другое оборудование, с помощью которого воспроизводили громкую музыку, также могут конфисковать. Само наличие портативной колонки не всегда является нарушением: ответственность наступает за громкость, что мешает другим людям.

Однако на конкретном пляже могут действовать более строгие местные предписания, поэтому перед использованием аудиотехники следует проверить информационные знаки.

Как избежать штрафов во время отдыха на пляжах Европы

Единых правил для всех европейских пляжей нет. Ограничения могут устанавливаться на уровне страны, муниципалитета или отдельной природоохранной территории, поэтому разрешенное поведение на соседних курортах иногда отличается.

Перед посещением пляжа следует:

Проверить правила на официальном сайте города или муниципалитета

Прочитать информационные стенды у входа

Уточнить, можно ли устанавливать собственный зонт, палатку или шезлонг

Проверить наличие зон для курения и отдыха с собакой

Не включать громкую музыку без разрешения

После выхода с пляжа надеть повседневную одежду

Особенно внимательны на природоохранных территориях и пляжах с «Голубым флагом», где часто действуют дополнительные санитарные и экологические требования.

Если правило сформулировано непонятно, лучше обратиться к спасателю, работнику пляжа или представителю местных властей. Это поможет избежать конфискации вещей и штрафов, которые на европейских курортах могут достигать десятков тысяч евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.