Какой отель признали лучшим в Европе (фото) 18.07.2026, 02:12 — Мир

Итальянский отель в 900-летнем имении признали лучшим в Европе

Отель Castiglion del Bosco, расположенный на территории 900-летней усадьбы в Тоскане, признали лучшим в Европе по версии журнала Travel+Leisure. Заведение сети Rosewood получило 99,58 балла из 100 возможных в голосовании, в котором приняли участие 207 тысяч читателей издания.

Об этом пишет Euronews.

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Комплекс площадью около 2 тысяч гектаров состоит из 42 люксов и 11 частных вилл с бассейнами. На его территории работают единственный в Италии частный гольф-клуб, историческая винодельня, виноградники, ресторан с двумя звездами Мишлен.

Всего в список 100 лучших отелей мира попали 12 заведений из Европы.

Вторую строчку в европейском списке занял швейцарский курорт Six Senses Crans-Montana.

В пятерку лидеров континента также вошли итальянские отели Il Sereno Lago di Como и Grand Hotel Excelsior Vittoria и мадридский Rosewood Villa Magna.

Первое место в глобальном рейтинге досталось японскому Patina Osaka.

The Village Україна По материалам:

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