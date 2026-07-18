Какой отель признали лучшим в Европе (фото)
Отель Castiglion del Bosco, расположенный на территории 900-летней усадьбы в Тоскане, признали лучшим в Европе по версии журнала Travel+Leisure. Заведение сети Rosewood получило 99,58 балла из 100 возможных в голосовании, в котором приняли участие 207 тысяч читателей издания.
Об этом пишет Euronews.
Комплекс площадью около 2 тысяч гектаров состоит из 42 люксов и 11 частных вилл с бассейнами. На его территории работают единственный в Италии частный гольф-клуб, историческая винодельня, виноградники, ресторан с двумя звездами Мишлен.
Всего в список 100 лучших отелей мира попали 12 заведений из Европы.
Вторую строчку в европейском списке занял швейцарский курорт Six Senses Crans-Montana.
В пятерку лидеров континента также вошли итальянские отели Il Sereno Lago di Como и Grand Hotel Excelsior Vittoria и мадридский Rosewood Villa Magna.
Первое место в глобальном рейтинге досталось японскому Patina Osaka.
Поделиться новостью
Также по теме
Россияне распродают заправки
ПартнерскаяБанковская реклама, которую посмотрят все: что сделали ПУМБ и Banda
ЕС впервые принял санкции против россии за массированные обстрелы Киева
Где лучше жить в 2026 году — мировой рейтинг (инфографика)
Война в Иране принесла рф миллиарды, но Украина забирает их обратно, — СМИ
1 сентября изменятся условия для украинских школьников в Польше