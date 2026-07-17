ЕС впервые принял санкции против россии за массированные обстрелы Киева

Евросоюз впервые ввел санкции против рф из-за смертоносных обстрелов Киева. Только 2 июля россия убила в столице Украины 31 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение на сайте Совета ЕС.
ЕС принял новые санкции против ВПК россии
17 июля Евросоюз согласовал шесть пунктов ограничений, связанных с массированными ударами россии по Киеву.
«Из-за недавних смертельных ударов рф по Киеву в ночь на 1 и 5 июля 2026 года и жестокой военной кампании, намеренно направленной против гражданской инфраструктуры, Совет решил ввести ограничительные меры в отношении одного человека и пяти организаций», — говорится в заявлении.
Эти субъекты являются частью российского военно-промышленного комплекса, в частности занимаются созданием беспилотников.
Все пять перечисленных организаций входят в группу компаний ABS Electro:
«АБС ЗЭиМ Автоматизация»,
«Эссет Автоматизация»,
«ВНИИР»,
«Эссет Электро»,
«Сокол Эссет».
Единственным физическим лицом в списке есть Ирина Харисова, председатель правления группы компаний ABS Electro и директор нескольких компаний этой группы.
Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале ЕС.
Что известно о компании ABS Electro
Компания разрабатывает и производит электронные и радиоэлектронные компоненты, необходимые для войны с помощью беспилотников.
Эти предприятия способствуют разработке систем, повышающих возможности российских дронов «Шахед» и «Герань». Также они увеличивают их устойчивость к радиоэлектронной борьбе.
Ряд компаний производит автоматизированные системы управления для энергетического сектора, что приносит значительные доходы рф.