ЕС впервые принял санкции против россии за массированные обстрелы Киева Сегодня 17:29 — Мир

ЕС впервые принял санкции против россии за массированные обстрелы Киева

Евросоюз впервые ввел санкции против рф из-за смертоносных обстрелов Киева. Только 2 июля россия убила в столице Украины 31 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение на сайте Совета ЕС.

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17 июля Евросоюз согласовал шесть пунктов ограничений, связанных с массированными ударами россии по Киеву.

«Из-за недавних смертельных ударов рф по Киеву в ночь на 1 и 5 июля 2026 года и жестокой военной кампании, намеренно направленной против гражданской инфраструктуры, Совет решил ввести ограничительные меры в отношении одного человека и пяти организаций», — говорится в заявлении.

Эти субъекты являются частью российского военно-промышленного комплекса, в частности занимаются созданием беспилотников.

Все пять перечисленных организаций входят в группу компаний ABS Electro:

«АБС ЗЭиМ Автоматизация»,

«Эссет Автоматизация»,

«ВНИИР»,

«Эссет Электро»,

«Сокол Эссет».

Единственным физическим лицом в списке есть Ирина Харисова, председатель правления группы компаний ABS Electro и директор нескольких компаний этой группы.

Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Что известно о компании ABS Electro

Компания разрабатывает и производит электронные и радиоэлектронные компоненты, необходимые для войны с помощью беспилотников.

Эти предприятия способствуют разработке систем, повышающих возможности российских дронов «Шахед» и «Герань». Также они увеличивают их устойчивость к радиоэлектронной борьбе.

Ряд компаний производит автоматизированные системы управления для энергетического сектора, что приносит значительные доходы рф.

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