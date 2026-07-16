1 сентября изменятся условия для украинских школьников в Польше Сегодня 18:10 — Мир

С 1 сентября 2026 г. украинские школьники будут подпадать под действие стандартного закона об образовании, наравне с гражданами других стран.

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Однако для детей, не владеющих польским языком или имеющих трудности с обучением, предусмотрен ряд инструментов поддержки:

Дополнительные уроки языка: бесплатное обучение польскому языку (минимум 2 часа в неделю) продолжительностью до 24 месяцев.

бесплатное обучение польскому языку (минимум 2 часа в неделю) продолжительностью до 24 месяцев. Ассистент учителя: помощь специалиста, владеющего украинским языком. Такая поддержка будет предоставлена ​​в течение 12 месяцев.

помощь специалиста, владеющего украинским языком. Такая поддержка будет предоставлена ​​в течение 12 месяцев. Корректирующие занятия: учащиеся смогут посещать дополнительные уроки по предметам, организованным школьным управлением, но не дольше 12 месяцев.

учащиеся смогут посещать дополнительные уроки по предметам, организованным школьным управлением, но не дольше 12 месяцев. Подготовительные классы: руководство школы сможет организовывать специальные классы для адаптации учебного процесса к индивидуальным потребностям учащихся.

Программа «Дружественная школа»

В 2026/2027 учебном году продолжит действовать правительственная программа «Дружественная школа». Она направлена ​​на выравнивание образовательных возможностей и поддержку интеграции детей из Украины. Школы смогут получать средства на:

наем ассистентов, помогающих в адаптации к школьной среде;

повышение профессиональной квалификации персонала для работы с учащимися, имеющими опыт миграции или беженства.

Читайте также о том, что в прошлом году в польских школах ввели возможность учащимся 7−8 классов официально выбирать украинский как второй иностранный язык. Это стало еще одним шагом для интеграции украинского сообщества в Польше.

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