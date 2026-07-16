1 сентября изменятся условия для украинских школьников в Польше
- Дополнительные уроки языка: бесплатное обучение польскому языку (минимум 2 часа в неделю) продолжительностью до 24 месяцев.
- Ассистент учителя: помощь специалиста, владеющего украинским языком. Такая поддержка будет предоставлена в течение 12 месяцев.
- Корректирующие занятия: учащиеся смогут посещать дополнительные уроки по предметам, организованным школьным управлением, но не дольше 12 месяцев.
- Подготовительные классы: руководство школы сможет организовывать специальные классы для адаптации учебного процесса к индивидуальным потребностям учащихся.
Программа «Дружественная школа»
- наем ассистентов, помогающих в адаптации к школьной среде;
- повышение профессиональной квалификации персонала для работы с учащимися, имеющими опыт миграции или беженства.
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