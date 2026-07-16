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1 сентября изменятся условия для украинских школьников в Польше

Мир
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С 1 сентября 2026 г. украинские школьники будут подпадать под действие стандартного закона об образовании, наравне с гражданами других стран.
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Однако для детей, не владеющих польским языком или имеющих трудности с обучением, предусмотрен ряд инструментов поддержки:
  • Дополнительные уроки языка: бесплатное обучение польскому языку (минимум 2 часа в неделю) продолжительностью до 24 месяцев.
  • Ассистент учителя: помощь специалиста, владеющего украинским языком. Такая поддержка будет предоставлена ​​в течение 12 месяцев.
  • Корректирующие занятия: учащиеся смогут посещать дополнительные уроки по предметам, организованным школьным управлением, но не дольше 12 месяцев.
  • Подготовительные классы: руководство школы сможет организовывать специальные классы для адаптации учебного процесса к индивидуальным потребностям учащихся.

Программа «Дружественная школа»

В 2026/2027 учебном году продолжит действовать правительственная программа «Дружественная школа». Она направлена ​​на выравнивание образовательных возможностей и поддержку интеграции детей из Украины. Школы смогут получать средства на:
  • наем ассистентов, помогающих в адаптации к школьной среде;
  • повышение профессиональной квалификации персонала для работы с учащимися, имеющими опыт миграции или беженства.
Читайте также о том, что в прошлом году в польских школах ввели возможность учащимся 7−8 классов официально выбирать украинский как второй иностранный язык. Это стало еще одним шагом для интеграции украинского сообщества в Польше.
По материалам:
РБК-Україна
Польша
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