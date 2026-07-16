В Польше растет спрос на работников: где сейчас больше всего вакансий Сегодня 09:41 — Мир

У отрасли HoReCaу в Польше стабильно высокий спрос на работников

Спрос на работников в Польше остается высоким. Активнее всего новых сотрудников ищут компании, работающие на внутренний рынок, тогда как отдельные промышленные сектора, в частности автомобилестроение, наоборот, сокращают персонал.

Об этом свидетельствует исследование аналитического центра международной HR-компании Gremi Personal , подготовленное на основе данных польского статистического управления GUS.

Где в Польше больше всего требуются работники

По данным аналитиков, самую лучшую динамику занятости демонстрирует сфера HoReCa. За январь-май 2026 года количество работников в ней выросло на 2,1% в годовом измерении — до 167,8 тыс. человек.

Позитивные показатели также сохраняются в других отраслях:

пищевая промышленность — занятость выросла на 0,56%, до 430,2 тыс. работников;

розничная торговля — в мае количество работников увеличилось на 0,4%, до 740 тыс.;

логистика и складское хозяйство — за пять месяцев занятость выросла на 0,3%, до 189 тыс. человек.

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Именно эти сферы, по словам экспертов, сегодня формируют наибольший спрос на иностранных работников, прежде всего, на рабочие, операционные и сезонные профессии.

Также аналитики отмечают оживление в оборонной промышленности, связываемое с масштабными государственными и европейскими заказами после запуска программы SAFE и заключения новых оборонных контрактов.

Автомобильная отрасль остается среди аутсайдеров

В то же время, не все секторы экономики демонстрируют положительную динамику. Одним из самых слабых остается автомобилестроение.

В мае продажи автомобилей и комплектующих в Польше сократились на 4,4% в годовом исчислении, а по итогам пяти месяцев — на 1%. Это уже отражается на рынке труда.

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Согласно исследованию EuroMotoBarometr 2026, 37% автомобильных компаний в Польше ожидают сокращения персонала в течение ближайших 12 месяцев.

Чего ожидают от рынка труда до конца года

Эксперты прогнозируют, что во втором полугодии 2026 года дополнительную поддержку польской экономике могут обеспечить замедление инфляции, удешевление кредитов и постепенное восстановление строительной отрасли.

По мнению аналитиков, эти факторы могут стимулировать дальнейший рост спроса на работников в ряде секторов экономики.

Ранее мы сообщали , что темпы роста зарплат в Польше заметно замедлились, а период стремительного повышения доходов, похоже, завершился.

Также мы писали , что в Польше начались новые проверки работодателей, которые оформляют работников по гражданско-правовым договорам или по модели B2B.

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