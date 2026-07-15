ИИ увольнял тех, кто брал больничные: работники Meta подали на компанию в суд
В чем дело
- Временная блокировка увольнений: они требуют от суда предварительного решения, которое заблокирует процесс их увольнения на время рассмотрения претензий в частном арбитраже.
- Дискриминация: истцы обвиняют компанию в нарушении федеральных законов и законов штата, запрещающих дискриминацию или месть в отношении беременных работниц, людей с инвалидностью или бравших медицинский отпуск.
- Отсутствие тестов на предвзятость: компания обвиняется в том, что она не протестировала свои ИИ-системы на предмет предвзятости, что противоречит недавно принятым законам Калифорнии и Нью-Йорка.
Позиция Meta и масштаб сокращений
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