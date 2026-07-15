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ИИ увольнял тех, кто брал больничные: работники Meta подали на компанию в суд

Мир
10
Meta
Meta
Группа из 26 сотрудников корпорации Meta Platforms подала иск в суд, обвинив технологического гиганта в использовании программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, которое во время массовых сокращений несправедливо выбирало людей с инвалидностью или тех, кто брал больничные.
Об этом сообщает Reuters.

В чем дело

Истцы утверждают, что при масштабном сокращении штата в начале 2026 года компания опиралась на алгоритмические показатели эффективности и объемы использования токенов ИИ. Такой подход поставил в невыгодное положение работников, вынужденных пропускать работу из-за собственных болезней или необходимости ухода за членами семьи.
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Истцы, которых в мае предупредили об увольнении с 22 июля 2026 года, выдвинули следующие претензии к Meta:
  • Временная блокировка увольнений: они требуют от суда предварительного решения, которое заблокирует процесс их увольнения на время рассмотрения претензий в частном арбитраже.
  • Дискриминация: истцы обвиняют компанию в нарушении федеральных законов и законов штата, запрещающих дискриминацию или месть в отношении беременных работниц, людей с инвалидностью или бравших медицинский отпуск.
  • Отсутствие тестов на предвзятость: компания обвиняется в том, что она не протестировала свои ИИ-системы на предмет предвзятости, что противоречит недавно принятым законам Калифорнии и Нью-Йорка.
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Согласно материалам жалобы, для оценки и ранжирования работников в списках на увольнение Meta использовала внутренние системы с ИИ. Среди них — большая языковая модель-ассистент Metamate, персонализированная система отслеживания коммуникаций и документов работников, а также оценка производительности, основанная на сканировании нажатий клавиш, содержимого экрана, электронных писем и истории браузера.

Позиция Meta и масштаб сокращений

В этом контексте следует отметить, что в мае 2026 года Meta сократила 10% своего глобального штата (около 8000 человек).
В настоящее время представитель компании заявил, что обвинения безосновательны, заверив, что решение по управлению персоналом и организационной структуры принимали люди, а не искусственный интеллект.
По материалам:
Діло
ИИMeta
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