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Meta приостановила обучение ИИ на действиях работников из-за утечки личных данных

Технологии&Авто
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Основатель, председатель правления и генеральный директор Meta Марк Цукерберг
Основатель, председатель правления и генеральный директор Meta Марк Цукерберг
Meta приостановила внутреннюю программу, которая предусматривала отслеживание действий работников на ПК для обучения искусственному интеллекту после утечки.
По информации Business Insider, конфиденциальные данные каким-то образом были доступны всем сотрудникам компании.

Утечка данных

Согласно скриншотам, которые посмотрело издание, утечка охватывала частные разговоры работников, данные об их производительности и т. д. В Meta подтвердили утечку и начали внутреннее расследование. Инцидент был классифицирован как SEV 2 по шкале от 1 до 5, где первый уровень означает наивысшую критичность.
«Мы тщательно разрабатывали программу с учетом гарантий конфиденциальности. Хотя у нас нет признаков ненадлежащего доступа работников к данным, действие программы приостановлено на время расследования», — заявил представитель Meta.

Что известно о программе Model Capability Initiative

Программа под названием Model Capability Initiative (MCI) Meta представила в апреле как инструмент, который должен улучшить ИИ-модели компании, используя для обучения данные о действиях сотрудников на ПК: в частности, нажатие клавиш и движения мыши.
Отслеживание сделали обязательным для большинства работников, поэтому не удивительно, что с самого начала MCI вызвало недовольство и внутренние протесты. В мае Reuters сообщил, что программа собирает больше данных, чем планировалось, и хранит их в незашифрованном виде.
«Я получил доступ к личной налоговой и медицинской информации через свой рабочий компьютер, как и многие тысячи сотрудников, — написал работник, требовавший от компании расследование утечки. — Нам сказали, что эти данные будут защищены и будут использоваться только для обоснованных бизнес-целей после тщательной фильтрации».
Это не первая проблема Meta с конфиденциальностью и искусственным интеллектом, за последнее время. В начале июня стало известно, что более 20 000 аккаунтов в Instagram похитили из-за излома ИИ-инструмента поддержки компании.
По материалам:
mezha.media
MetaИИТехнологии
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