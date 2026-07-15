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Население ЕС за 10 лет выросло на 10 миллионов (где больше всего)

Мир
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Население ЕС за 10 лет выросло на 10 миллионов (где больше всего)
Население ЕС за 10 лет выросло на 10 миллионов (где больше всего)
По состоянию на 1 января 2026 года население ЕС было на 8 миллионов человек больше, чем в 2016 году, и на 16,0 миллионов больше, чем в 2006 году.
В течение более продолжительного периода население ЕС выросло на 97,5 миллиона человек между 1960 годом (354,5 миллиона) и 2026 годами (452,0 миллиона). В то же время, темпы роста населения замедлились за последние десятилетия, пишет Евростат.
Население ЕС за 10 лет выросло на 10 миллионов (где больше всего)
В среднем население увеличивалось на 3,0 миллиона человек в год в 1960-х годах и на 0,6 миллиона в год в 2010-х годах.

ТОП-5 наиболее густонаселенных стран

Население стран ЕС по состоянию на 1 января 2026 г. колебалось от 83,5 миллиона в Германии до 0,6 миллиона на Мальте.
5 наиболее густонаселенных стран приходилось на две трети населения ЕС:
  • Германия (18,5% населения ЕС),
  • Франция (15,3%),
  • Италия (13,0%),
  • Испания (11,0%)
  • Польша (8,0%).
Население ЕС за 10 лет выросло на 10 миллионов (где больше всего)
Между 1 января 2025 года и 1 января 2026 года население выросло в 16 странах ЕС.

Где больше всего росло

Самые высокие темпы роста были зафиксированы на Мальте (общий показатель изменения населения +24,1 на 1000 человек), Кипре (+13,7) и Люксембурге (+13,1).
Наиболее резкие темпы сокращения были зафиксированы:
  • в Латвии (-8,3 на 1000 человек),
  • Эстонии (-6,8)
  • Венгрии (5,4).
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЕС
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