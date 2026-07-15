Трамп отменил 20-процентный сбор за проход через Ормузский пролив Сегодня 10:33 — Мир

Страны Персидского залива выступили против собрания

Президент США Дональд Трамп отказался от планов ввести 20-процентный сбор на грузы, транспортируемые через Ормузский пролив.

Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп объявил о своем решении через день после введения сбора. Он рассчитывает на прямые инвестиции в США из стран Персидского залива.

«Я решил заменить 20% компенсационный сбор США торговыми и инвестиционными соглашениями, которые будут разные страны Персидского залива заключать с Соединенными Штатами», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Блокада иранского судоходства

Несмотря на отказ от введения сбора, США сообщили о возобновлении блокады иранского судоходства в и из портов и прибрежных районов страны.

Центральное командование США заявило в соцсети X, что завершило семичасовую серию ударов по десяткам целей вблизи Ормузского пролива и вдоль побережья Ирана. Операция была направлена ​​на снижение способности Тегерана создавать угрозу коммерческому судоходству.

Как сообщило издание Axios со ссылкой на трех собеседников, осведомленных с ходом обсуждений, во время заседания в Ситуационной комнате Белого дома Трамп обсуждал возможность расширения военной кампании против Ирана за пределы Ормузского пролива.

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Отказ президента США от идеи сбора еще раз продемонстрировал изменчивость американской политики относительно стратегически важного морского маршрута, через который до войны проходило около 20% мировых поставок нефти.

Американские чиновники поочередно заявляли о необходимости обеспечения свободного прохода через пролив и обсуждали возможность взимания платы за транзит, в то время как Иран продолжает настаивать на своем контроле над водным путем.

Рынки вспомнили об эффекте «TACO»

Смена позиции Трампа также вернула на рынок дискуссию о так называемом эффекте «TACO». Это сокращение от фразы Trump Always Chickens Out («Трамп всегда отступает»), которое трейдеры начали использовать в прошлом году из-за неоднократных изменений позиции президента по тарифной политике.

Отвечая на вопросы журналистов о причинах отказа от сбора, Трамп заявил, что лидеры Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов призвали его сосредоточиться на инвестиционных соглашениях.

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«Мне не нравится сама концепция сбора», — сказал президент США.

Пока не известно, взяли ли на себя страны Персидского залива новые финансовые обязательства. По словам источника, знакомого с ситуацией, по меньшей мере одно правительство в регионе уже сообщило, что не соглашалось увеличивать действующие инвестиционные обязательства в обмен на отказ от сбора за транзит через пролив.

Страны Персидского залива выступили против сборов

Ситуация вокруг Ормузского пролива демонстрирует затруднение, в котором оказалась американская администрация на фоне возобновления боевых действий и нежелания Ирана ослаблять контроль над ключевым судоходным маршрутом.

Цены на нефть выросли в понедельник после того, как Трамп впервые объявил о намерении ввести компенсационный сбор за обеспечение безопасности судоходства в проливе. Это усугубило риски роста цен на топливо в США накануне промежуточных выборов в ноябре.

После заявления президента правительства стран Персидского залива оперативно обратились в Вашингтон за разъяснениями, а один из представителей региона выразил сомнение, что такая инициатива вообще могла быть реализована.

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Страны региона выступили единым фронтом против введения сборов, предупредив, что это может создать прецедент для аналогичных платежей по другим стратегическим водным путям, в частности со стороны Китая.

По оценкам источников, знакомых с ситуацией, в случае введения сбор увеличил бы расходы на перевозку полностью загруженного супертанкера примерно на 30 млн долларов. Это значительно превышает размеры платежей, ранее взимаемых Ираном.

Любые сборы, введенные США или Ираном, повлияли бы прежде всего на экспортеров нефти из стран Персидского залива и импортеров в Азию, а также могло бы создать прецедент для введения аналогичных платежей на других международных маршрутах, несмотря на ограничение международного права.

По оценкам консалтинговой компании ClearView Energy Partners, такая инициатива могла бы повысить цены на бензин в США примерно на 37 центов за галлон и усложнить усилия администрации по сдерживанию инфляции в преддверии выборов в Конгресс.

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