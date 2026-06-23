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Администрация Трампа планирует уменьшить залоги для нефтяных компаний на 95%

Мир
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Министерство внутренних дел США предложило сократить на 95% размер залогов, которые нефтегазовые компании должны предоставлять для бурения на федеральных землях. В администрации президента Дональда Трампа заявляют, что это должно способствовать увеличению инвестиций в добычу энергоресурсов, сообщает Reuters.
Согласно инициативе, размер залога для аренды наземных скважин на федеральных территориях планируют снизить с 500 тысяч долларов до 25 тысяч долларов.
Такие залоги используются как финансовая гарантия покрытия расходов на ликвидацию и очистку скважин в случае, если компания прекратит деятельность и покинет объект.

Предложение вынесут на общественное обсуждение

В Министерстве внутренних дел сообщили, что изменение будет проходить 60-дневное общественное обсуждение после публикации в Федеральном реестре США.
Эти целевые обновления устраняют бюрократию, которая традиционно сдерживала инвестиции, гарантируя, что наши государственные земли остаются надежным двигателем экономического роста и инноваций — заявил министр внутренних дел США Дуг Бургум.
Кроме того, ведомство намерено отменить отдельные положения и уточнить некоторые определения в правилах сокращения отходов, применяемых при рассмотрении заявок на получение разрешений на бурение.
По материалам:
УНН
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