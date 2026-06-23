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Акции: «Газпром» пробил дно 2009 года

Мир
28
Акции российского «Газпрома» в ходе торгов падали ниже 100 рублей впервые с 2009 года на фоне потери европейского рынка, слабых перспектив в Китае и падения цен на нефть.
Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным Московской биржи, бумаги компании в течение сессии опускались до 99,9 рубля, а позже торговались на уровне 100,65 рубля — на 3,67% ниже предыдущего дня.
На акции давит отказ Европы от российских энергоносителей после полномасштабного вторжения рф в Украину. Дополнительным фактором стало падение цен на нефть из-за прогресса в переговорах между США и Ираном.
Инвесторы также учитывают, что «Газпром» до сих пор не смог заключить новое крупное газовое соглашение с Китаем. На настроение повлияла и украинская атака дронов на прошлой неделе на принадлежащий «Газпром Нефть» московский НПЗ.
За последние 12 месяцев акции «Газпрома» потеряли около пятой части стоимости. Текущая капитализация компании составляет 2,382 трлн рублей, или около 32,15 млрд долл., тогда как в 2008 году менеджмент обещал довести ее рыночную стоимость до 1 трлн.
По материалам:
Економічна Правда
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