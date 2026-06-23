В Киеве открыли Вильнюсский сквер и пешеходный мост в парке на Оболони (фото)
Сегодня Виталий Кличко вместе с мэром Вильнюса Валдасом Бенкунскасом и послом Литовской Республики в Украине Ингой Станите-Толочкене открыли Вильнюсский сквер и пешеходный мост в части парка на улице Приречной на Оболони.
Об этом сообщил Кличко в Телеграме.
Подробности
Мостик возведен через заводь по мотивам моста короля Миндаугаса в Вильнюсе. Этот проект был воплощен в партнерстве столиц Украины и Литвы. На его реализацию в 2026 году мэрия Вильнюса с содействием Государственного учреждения «Центральное агентство по управлению проектами» выделила 600 000 евро.
«Новая красивая зеленая зона символизирует многолетнее партнерство Киева и Вильнюса и поддержку Украины нашими партнерами. Во время подготовки концепции перемен провели три этапа открытых общественных консультаций с жителями», — говорится в сообщении.
Проект имеет важную социальную составляющую — во время войны такие места помогают людям восстанавливаться эмоционально и поддерживать психологическую стойкость.
Мэр поблагодарил город-побратим Вильнюса за финансовую поддержку проекта и за всю помощь за время полномасштабной войны.
Напомним, в 2023 году литовская столица передала Киеву 20 генераторов, газовые плиты с баллонами, батарейки и устройства для подзарядки, фонарики, термоодежду.
Также Вильнюс перечислил в благотворительный фонд «Будущий Киев» 500 000 евро. В этом году мэрия Вильнюса выделила 80 000 евро на закупку солнечных батарей для нужд Киевского пансионата ветеранов труда.
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