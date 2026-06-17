У Киева имеется договоренность с правительством о приоритетных мерах по энергоустойчивости общей стоимостью около 30 млрд грн. Их финансирование предусмотрено в пропорции 50/50 между городом и государством. В то же время столица ожидает паритетной позиции со стороны государства и его финансового участия.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Подготовка к отопительному сезону
Столица продолжает подготовку к следующей зиме и реализацию Комплексного плана устойчивости города, который Киевсовет принял в марте.
По словам Кличко, на одном из объектов критической инфраструктуры недавно установили четыре когенерационные установки мощностью по 4,5 МВт каждая. Их общая мощность составляет 18 МВт. В настоящее время установки работают и выдают электроэнергию в объединенную энергосистему Украины. Параллельно идет завершение строительства защиты второго уровня.
В рамках подготовки к отопительному сезону уже завершено строительство новых объектов распределенной когенерации общей мощностью около 60 МВт. Еще более 100 МВт мощностей находятся в стадии реализации.
В этом году город планирует получить около 200 МВт дополнительной когенерационной мощности.
Кроме того, уже установлены три дизельные генераторные установки общей мощностью более 15 МВт, обеспечивающие бесперебойное питание объектов водоснабжения. В целом планируется создать около 40 МВт резервных мощностей для систем водоснабжения.
Проекты в рамках плана устойчивости
Кличко отметил, что Киев сформировал перечень мер, который максимально учитывает вызовы прошлой зимы и потенциальные риски следующего осенне-зимнего периода.
«Мы провели ряд экспертных консультаций на уровне правительства, профильных министерств, а также международных партнеров. На основе анализа первых этапов реализации план уточнили и усовершенствовали. У него есть четкая структура критически важных приоритетов. С ответственными исполнителями и реалистичными объемами финансирования», — рассказал он.
В общей сложности это почти 200 проектов, задач и мер по ключевым сегментам.
«Инженерно-техническая защита, восстановление объектов и оборудования после сокрушительных атак врага прошлой зимой, развитие распределенной электрической и тепловой генерации, резервных систем водо- и теплоснабжения. Но ряд других проектов по подготовке к зиме — солнечная генерация в учебных заведениях, энергоустойчивость жилых домов по программам софинансирования электроэнергии здоровья и социальной сферы», — уточнил Кличко.
В настоящее время работы идут по всем направлениям на разных объектах и строительных площадках города.
Город ожидает финансового участия государства
«Хочу отметить, что на сегодняшний день у Киева есть договоренность с правительством относительно приоритетности мер по энергоустойчивости, реализация которых обойдется примерно 30 млрд грн. А также, что финансирование мер будет осуществляться в пропорции 50/50 — городом и государством. Столица делает большой шаг и ищет все возможности, чтобы обеспечить средства для позиций плана устойчивости. Ожидаем паритетной позиции со стороны государства и его финансового участия!» — подчеркнул глава столицы.