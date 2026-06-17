0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киев ожидает от государства 15 млрд грн на меры по энергоустойчивости — Кличко

Казна и Политика
6
Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
У Киева имеется договоренность с правительством о приоритетных мерах по энергоустойчивости общей стоимостью около 30 млрд грн. Их финансирование предусмотрено в пропорции 50/50 между городом и государством. В то же время столица ожидает паритетной позиции со стороны государства и его финансового участия.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Подготовка к отопительному сезону

Столица продолжает подготовку к следующей зиме и реализацию Комплексного плана устойчивости города, который Киевсовет принял в марте.
По словам Кличко, на одном из объектов критической инфраструктуры недавно установили четыре когенерационные установки мощностью по 4,5 МВт каждая. Их общая мощность составляет 18 МВт. В настоящее время установки работают и выдают электроэнергию в объединенную энергосистему Украины. Параллельно идет завершение строительства защиты второго уровня.
Читайте также
В рамках подготовки к отопительному сезону уже завершено строительство новых объектов распределенной когенерации общей мощностью около 60 МВт. Еще более 100 МВт мощностей находятся в стадии реализации.
В этом году город планирует получить около 200 МВт дополнительной когенерационной мощности.
Кроме того, уже установлены три дизельные генераторные установки общей мощностью более 15 МВт, обеспечивающие бесперебойное питание объектов водоснабжения. В целом планируется создать около 40 МВт резервных мощностей для систем водоснабжения.

Проекты в рамках плана устойчивости

Кличко отметил, что Киев сформировал перечень мер, который максимально учитывает вызовы прошлой зимы и потенциальные риски следующего осенне-зимнего периода.
«Мы провели ряд экспертных консультаций на уровне правительства, профильных министерств, а также международных партнеров. На основе анализа первых этапов реализации план уточнили и усовершенствовали. У него есть четкая структура критически важных приоритетов. С ответственными исполнителями и реалистичными объемами финансирования», — рассказал он.
В общей сложности это почти 200 проектов, задач и мер по ключевым сегментам.
Читайте также
«Инженерно-техническая защита, восстановление объектов и оборудования после сокрушительных атак врага прошлой зимой, развитие распределенной электрической и тепловой генерации, резервных систем водо- и теплоснабжения. Но ряд других проектов по подготовке к зиме — солнечная генерация в учебных заведениях, энергоустойчивость жилых домов по программам софинансирования электроэнергии здоровья и социальной сферы», — уточнил Кличко.
В настоящее время работы идут по всем направлениям на разных объектах и ​​строительных площадках города.

Город ожидает финансового участия государства

«Хочу отметить, что на сегодняшний день у Киева есть договоренность с правительством относительно приоритетности мер по энергоустойчивости, реализация которых обойдется примерно 30 млрд грн. А также, что финансирование мер будет осуществляться в пропорции 50/50 — городом и государством. Столица делает большой шаг и ищет все возможности, чтобы обеспечить средства для позиций плана устойчивости. Ожидаем паритетной позиции со стороны государства и его финансового участия!» — подчеркнул глава столицы.
По материалам:
Finance.ua
КиевЭнергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems