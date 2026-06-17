Цифровые гиганты уплатили миллиарды «налога на Google»

Продолжает увеличиваться и количество зарегистрированных плательщиков. С начала 2026 года плательщиками НДС в Украине стали еще 12 компаний — нерезидентов, предоставляющих электронные услуги физическим лицам.
В целом сегодня в Украине зарегистрировано уже 154 таких плательщика.
Кто платит больше всего
По данным налоговой, крупнейшими плательщиками остаются следующие компании:
«Рост поступлений от налогообложения электронных услуг свидетельствует о развитии цифровой экономики и росте объемов потребления цифровых сервисов украинцами. Это важный ресурс для государственного бюджета, который формируется благодаря справедливому налогообложению работающих в Украине глобальных онлайн-платформ», — говорит Карнаух.
Напомним, действующее законодательство предусматривает, что иностранные компании должны зарегистрироваться плательщиками НДС в Украине, если за последние 12 месяцев объемпредоставленных ими электронных услуг украинским потребителям превысил эквивалент 1 млн гривен.