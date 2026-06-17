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Цифровые гиганты уплатили миллиарды «налога на Google»

Казна и Политика
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Налог на Google. Иллюстрация создана с помощью ИИ
Налог на Google. Иллюстрация создана с помощью ИИ
За первые пять месяцев 2026 года мировые гиганты digital-рынка уплатили в государственный бюджет более 8,7 млрд гривен так называемого «налога на Google».
В валютном эквиваленте нерезиденты, которые предоставляют электронные услуги украинцам и зарегистрированы плательщиками НДС, перечислили 80,4 млн евро и 105,4 млн долларов США.
Об этом сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Рост поступлений и количества плательщиков

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления существенно выросли:
  • + 6,4 млн евро;
  • + 21,1 млн долларов США.
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Продолжает увеличиваться и количество зарегистрированных плательщиков. С начала 2026 года плательщиками НДС в Украине стали еще 12 компаний — нерезидентов, предоставляющих электронные услуги физическим лицам.
В целом сегодня в Украине зарегистрировано уже 154 таких плательщика.

Кто платит больше всего

По данным налоговой, крупнейшими плательщиками остаются следующие компании:
  • Google,
  • Apple,
  • Valve,
  • Meta,
  • Sony,
  • Etsy,
  • Netflix.
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«Рост поступлений от налогообложения электронных услуг свидетельствует о развитии цифровой экономики и росте объемов потребления цифровых сервисов украинцами. Это важный ресурс для государственного бюджета, который формируется благодаря справедливому налогообложению работающих в Украине глобальных онлайн-платформ», — говорит Карнаух.
Напомним, действующее законодательство предусматривает, что иностранные компании должны зарегистрироваться плательщиками НДС в Украине, если за последние 12 месяцев объем предоставленных ими электронных услуг украинским потребителям превысил эквивалент 1 млн гривен.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиGoogleAppleMetaNetflix
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