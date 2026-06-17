Цифровые гиганты уплатили миллиарды «налога на Google» Сегодня 14:45 — Казна и Политика

Налог на Google. Иллюстрация создана с помощью ИИ

За первые пять месяцев 2026 года мировые гиганты digital-рынка уплатили в государственный бюджет более 8,7 млрд гривен так называемого «налога на Google».

В валютном эквиваленте нерезиденты, которые предоставляют электронные услуги украинцам и зарегистрированы плательщиками НДС, перечислили 80,4 млн евро и 105,4 млн долларов США.

Об этом сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Рост поступлений и количества плательщиков

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления существенно выросли:

+ 6,4 млн евро;

+ 21,1 млн долларов США.

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Продолжает увеличиваться и количество зарегистрированных плательщиков. С начала 2026 года плательщиками НДС в Украине стали еще 12 компаний — нерезидентов, предоставляющих электронные услуги физическим лицам.

В целом сегодня в Украине зарегистрировано уже 154 таких плательщика.

Кто платит больше всего

По данным налоговой, крупнейшими плательщиками остаются следующие компании:

Google,

Apple,

Valve,

Meta,

Sony,

Etsy,

Netflix.

«Рост поступлений от налогообложения электронных услуг свидетельствует о развитии цифровой экономики и росте объемов потребления цифровых сервисов украинцами. Это важный ресурс для государственного бюджета, который формируется благодаря справедливому налогообложению работающих в Украине глобальных онлайн-платформ», — говорит Карнаух.

Напомним, действующее законодательство предусматривает, что иностранные компании должны зарегистрироваться плательщиками НДС в Украине, если за последние 12 месяцев объем предоставленных ими электронных услуг украинским потребителям превысил эквивалент 1 млн гривен.

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