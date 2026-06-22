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США могут направить российские активы на закупку оружия для Украины

Казна и Политика
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В Сенате США представили законопроект об использовании российских активов для вооружения Украины
В Сенате США представили законопроект об использовании российских активов для вооружения Украины
Представленный в Сенате США двухпартийный законопроект SABER может придать новый импульс дискуссии по поводу использования замороженных российских суверенных активов для поддержки оборонных нужд Украины.
Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина в комментарии Укринформу.
«Хорошая новость с Капитолийского холма: в Сенате США представлен двухпартийный законопроект под названием SABER Act, который снова актуализирует вопрос использования замороженных российских суверенных активов в пользу Украины», — отметила она.

Акцент на оборонной поддержке

По словам Стефанишиной, важно, что нынешняя инициатива направляет дискуссию в сторону возможного использования этих денег для поддержки оборонных нужд Украины, в частности для закупки вооружения и военной техники.
Она напомнила, что законопроект стал продолжением предварительной законодательной работы, начатой ​​после принятия закона REPO и последующего внесения инициативы REPO Implementation Act, представленной в Конгрессе в октябре 2025 года.
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«Нынешний законопроект развивает этот подход и расширяет политическую дискуссию по поводу практических механизмов использования российских активов», — подчеркнула посол.

Позиция администрации президента США

Стефанишина также отметила, что законодательная инициатива согласуется с подходом администрации президента США Дональда Трампа к использованию замороженных активов государств-нарушителей в качестве инструмента внешней политики и укрепления безопасности.
«Такой подход рассматривается как прагматический путь усиления поддержки Украины без дополнительной нагрузки на американских налогоплательщиков», — сказала она.

Что предусматривает законопроект SABER

Напомним, группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий внесла в Конгресс США законопроект SABER («О конфискованных активах для закупки военного оборудования и поддержания боеготовности»).
Документ предусматривает возможность использования конфискованных российских суверенных активов для закупки вооружения и военной техники для Украины.
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Законопроект представили сенаторы-демократы Тим Кейн, Крис Кунс и Шелдон Уайтгаус, а также сенаторы-республиканцы Джон Корнин, Роджер Викер и Чак Грассли.
Действующий закон REPO уже позволяет конфисковывать находящиеся под юрисдикцией США замороженные российские суверенные активы и передавать их Украине для выплаты компенсаций, восстановления и отстройки страны, а также для оказания экономической и гуманитарной помощи.
По материалам:
Укрінформ
СШАБюджет
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