российские олигархи подают в суд на Бельгию из-за замороженных активов

Напомним, ранее Finance.ua писал, что Центральный банк россии подал иск в суд Европейского Союза в Люксембурге из-за бессрочной заморозки активов, которые заблокировали в Европе после начала полномасштабного вторжения в Украину.
В заявлении Центробанк россии утверждает, что решение ЕС нарушает «базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности и принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков», гарантированные международным правом.
Со своей стороны Европейская комиссия заявила о полной уверенности в законности решения о бессрочном обездвижении суверенных активов российской федерации.