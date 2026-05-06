российские олигархи подают в суд на Бельгию из-за замороженных активов Сегодня 09:33 — Мир

Штаб-квартира Euroclear в Брюсселе

Состоятельные российские инвесторы пытаются разблокировать свои активы, замороженные финансовой компанией Euroclear в Брюсселе, ссылаясь на старые инвестиционные соглашения Бельгии и Люксембурга.

Об этом сообщает The Brussels Times.

Подано девять исковых сообщений

По имеющейся информации, уже подано девять так называемых «сообщений о споре» против Бельгии. Объем средств, которых касаются эти дела, пока не раскрывается.

Инвесторы планируют разрешать споры через арбитражные процедуры вне традиционных судов.

Арбитраж предусматривает рассмотрение дел без участия государственных судей и публичного контроля. Каждая сторона выбирает своего арбитра, после чего назначается председатель трибунала.

Основание для исков

Несмотря на то, что Бельгийско-Люксембургский экономический союз не заключает новые двусторонние инвестиционные соглашения с 2010 года, действующие договоры позволяют инвесторам инициировать арбитраж.

В частности, речь идет о соглашении с правительством СССР от 1989 года и договоре с Казахстаном от 1998 года.

В Министерстве финансов Бельгии подтвердили, что некоторые заявители угрожают начать арбитражные производства в связи с заморозкой российских активов.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Центральный банк россии подал иск в суд Европейского Союза в Люксембурге из-за бессрочной заморозки активов, которые заблокировали в Европе после начала полномасштабного вторжения в Украину.

В заявлении Центробанк россии утверждает, что решение ЕС нарушает «базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности и принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков», гарантированные международным правом.

Со своей стороны Европейская комиссия заявила о полной уверенности в законности решения о бессрочном обездвижении суверенных активов российской федерации.

