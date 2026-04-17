Украина уже получила 90% средств от доходов из замороженных активов рф Сегодня 16:35

Несмотря на полномасштабную войну в 2026 году, ожидается экономический рост, а инфляция остается контролируемой

Украина получила $45 млрд или 90% средств за счет доходов из замороженных активов россии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов по итогам Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка.

Встречи с министрами финансов стран-партнеров

Команда Минфина Украины провела встречи с министерством финансов Японии Сацуки Катаямой, министром финансов Франции Роланом Лескюром, министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом и министром международного развития Норвегии Осмундом Аукрустом.

Стороны рассмотрели состояние экономики Украины и последствия полномасштабной войны для государственных финансов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко поблагодарил партнеров за реализацию механизма ERA Loans — средства за счет доходов от замороженных активов рф. Украина уже получила 90% финансирования, около 45 млрд. долларов США.

Он отметил, что важно сохранить динамичную и прогнозируемую международную поддержку, поскольку активные боевые действия продолжаются, россия продолжает наносить значительный ущерб Украине.

Необходимо ускорить создание полноценного механизма направления самих российских активов на нужды Украины. Эти ресурсы должны стать важным источником финансирования восстановления, потребности которого в ближайшее десятилетие превышают 588 млрд. долларов США.

МВФ: прогресс в осуществлении реформ

В ходе мероприятия обсудили выполнение условий программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) в размере 8,1 млрд долларов США на 2026−2029 годы.

Украинская делегация заверила, что привержена внедрению реформ, необходимых для продолжения сотрудничества с Фондом и евроинтеграционному курсу Украины, и отметила, что на прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла необходимые решения, предусмотренные требованиями МВФ.

Также Минфин продолжает работать над усилением финансовой устойчивости страны. Внутренние доходы государственного бюджета за первый квартал 2026 составили более 17 млрд долларов США.

Встречи с Еврокомиссарами

Несмотря на полномасштабную войну, в 2026 году ожидается экономический рост, а инфляция остается контролируемой.

Впрочем, экономическое восстановление сдерживается необходимостью направления значительных объемов финансирования на сектор безопасности и обороны (свыше 61,4 млрд долларов США, или 68% государственного бюджета). В то же время, для покрытия социальных и гуманитарных расходов Украине нужна дальнейшая поддержка международных партнеров.

Марченко поблагодарил коллег из стран ЕС за недавнее решение оказать кредитную поддержку в размере 90 млрд евро на 2026−2027 годы. Он отметил, что привлечение этих средств критически необходимо для покрытия бюджетных потребностей Украины на следующие два года, и выразил надежду на скорейшее завершение всех процедур для начала привлечения финансирования.

Министр финансов также подчеркнул, что правительство Украины по-прежнему привержено внедрению реформ, которые определены в сотрудничестве с международными партнерами, в том числе приближающих Украину к полноправному членству в Европейском Союзе. Украина уже выполнила 60% запланированных шагов в рамках программ сотрудничества с партнерами на следующее десятилетие по данным Матрицы реформ.

