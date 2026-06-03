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Возвращены государству 892 археологических артефакта и культурных ценностей (фото)

Казна и Политика
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Возвращены государству 892 археологических артефакта и культурных ценностей (фото)
Возвращены государству 892 археологических артефакта и культурных ценностей (фото)
По иску Офиса Генерального прокурора Путивльский районный суд Сумской области признал право государственной собственности на 892 предмета археологии и культурные ценности, имеющие исключительное историческое, научное и культурное значение для Украины.
Об этом сообщает офис Генпрокурора.
Артефакты находились у частного лица и не были добровольно переданы государству.

Что вернули

  • Элементы вооружения, нумизматические находки, предметы бытового и культового назначения: наконечники стрел,
  • уникальные монеты разных исторических эпох,
  • фибулы, крестики, перстни, подвески и артефакты материальной культуры.
Коллекция охватывает период от раннего железного века до эпохи Киевской Руси — от VIII века до н. э. до XIII века н. е. и относится к разным историко-культурным этапам, в частности раннесредневекового и древнерусского периодов.
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Учитывая археологическое происхождение и особую историко-культурную ценность, эти предметы являются государственной собственностью и находятся под охраной государства.
Их хранение у физического лица создавало риски повреждения или безвозвратной потери, а также усложняло проведение научных исследований и культурно-образовательной работы.
По материалам:
Finance.ua
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