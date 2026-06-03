Возвращены государству 892 археологических артефакта и культурных ценностей (фото)

По иску Офиса Генерального прокурора Путивльский районный суд Сумской области признал право государственной собственности на 892 предмета археологии и культурные ценности, имеющие исключительное историческое, научное и культурное значение для Украины.
Артефакты находились у частного лица и не были добровольно переданы государству.
Что вернули
Элементы вооружения, нумизматические находки, предметы бытового и культового назначения: наконечники стрел,
уникальные монеты разных исторических эпох,
фибулы, крестики, перстни, подвески и артефакты материальной культуры.
Коллекция охватывает период от раннего железного века до эпохи Киевской Руси — от VIII века до н. э. до XIII века н. е. и относится к разным историко-культурным этапам, в частности раннесредневекового и древнерусского периодов.