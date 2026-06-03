Возвращены государству 892 археологических артефакта и культурных ценностей (фото) Сегодня 16:12 — Казна и Политика

Возвращены государству 892 археологических артефакта и культурных ценностей (фото)

По иску Офиса Генерального прокурора Путивльский районный суд Сумской области признал право государственной собственности на 892 предмета археологии и культурные ценности, имеющие исключительное историческое, научное и культурное значение для Украины.

Об этом сообщает офис Генпрокурора.

Артефакты находились у частного лица и не были добровольно переданы государству.

Что вернули

Элементы вооружения, нумизматические находки, предметы бытового и культового назначения: наконечники стрел,

уникальные монеты разных исторических эпох,

фибулы, крестики, перстни, подвески и артефакты материальной культуры.

Коллекция охватывает период от раннего железного века до эпохи Киевской Руси — от VIII века до н. э. до XIII века н. е. и относится к разным историко-культурным этапам, в частности раннесредневекового и древнерусского периодов.

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Учитывая археологическое происхождение и особую историко-культурную ценность, эти предметы являются государственной собственностью и находятся под охраной государства.

Их хранение у физического лица создавало риски повреждения или безвозвратной потери, а также усложняло проведение научных исследований и культурно-образовательной работы.

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