Элитную квартиру российского бизнесмена в Киеве передали АРМА

Криминал
Правоохранители арестовали элитную квартиру в столичном ЖК «Кловский», которая косвенно принадлежит российскому нефтяному бизнесмену, внесенному в санкционный список СНБО. Речь идет о недвижимости площадью почти в 200 квадратных метров и ориентировочной стоимостью около 700 тысяч долларов.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как действовала схема

По данным следствия, российский предприниматель осуществлял руководство деятельностью ряда компаний, связанных с поставкой нефтепродуктов, в частности, дизельного топлива, на территорию Украины от заводов-производителей, расположенных в рф.
Для обхода санкций компании использовали документы, согласно которым нефтепродукты принадлежат компаниям, зарегистрированным на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
В мае 2023 года решением СНБО российский бизнесмен был внесен в санкционный список из-за причастности к поддержке российской вооруженной агрессии против Украины. Среди примененных ограничений — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами.
В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что после введения санкций квартиру переоформили на подконтрольное лицо во избежание ареста актива.

Квартиру передали в управление АРМА

По результатам рассмотрения ходатайств прокуроров Печерской окружной прокуратуры г. Киева, на основании определений следственных судей Печерского районного суда г. Киева, на это недвижимое имущество наложен арест и передано ее в управление АРМА.
Арест недвижимости произведен в соответствии с украинским законодательством с целью сохранения вещественных доказательств в уголовном производстве и предотвращения выведения активов за пределы страны.
По материалам:
Finance.ua
Санкции
