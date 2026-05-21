БЭБ раскрыло схему хищения более 71 млн грн на поставке некачественного питания для военных

Криминал
Общая сумма ущерба, нанесенного государству, превышает 71 млн грн.
Бюро экономической безопасности разоблачило схему хищения более 71 млн грн на поставке некачественного питания для военных.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.

Детали следствия

В течение 2022 года директора нескольких обществ обеспечили поставки в воинские части ВСУ более 180 тысяч комплектов суточных полевых наборов продуктов. При этом часть продукции не отвечала установленным требованиям качества и безопасности, была непригодна к потреблению и запрещена к использованию.
Для организации поставок должностные лица компаний оформляли документы с недостоверными сведениями. В частности, в декларациях производителя и другой официальной документации отмечали, что наборы отвечают техническим условиям и установленным требованиям безопасности, хотя фактически это не соответствовало действительности.
В результате в воинские части попала продукция, непригодная к потреблению и не соответствующая необходимым стандартам качества и безопасности.
Также в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины из-за ненадлежащего контроля и небрежного выполнения служебных обязанностей в условиях военного положения допустили поставки товаров, запрещенных к использованию.
Общая сумма ущерба, причиненного государству в лице Министерства обороны Украины в результате таких действий, превышает 71 млн грн.

Фигурантам объявили подозрения по нескольким статьям

Четверым фигурантам объявлено подозрение по:
  • ч. 5 ст. 191 УК Украины — завладение государственными средствами в особо крупных размерах;
  • ч. 1 ст. 366 УК Украины — служебный подлог и внесение ложных данных в официальные документы;
  • ст. 227 УК Украины — введение в обращение опасной продукции;
  • ч. 4 ст. 425 УК Украины — небрежное отношение военных должностных лиц к службе в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоБЭБ
