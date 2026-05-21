БЭБ раскрыло схему хищения более 71 млн грн на поставке некачественного питания для военных Сегодня 18:33 — Криминал

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

Детали следствия

В течение 2022 года директора нескольких обществ обеспечили поставки в воинские части ВСУ более 180 тысяч комплектов суточных полевых наборов продуктов. При этом часть продукции не отвечала установленным требованиям качества и безопасности, была непригодна к потреблению и запрещена к использованию.

Для организации поставок должностные лица компаний оформляли документы с недостоверными сведениями. В частности, в декларациях производителя и другой официальной документации отмечали, что наборы отвечают техническим условиям и установленным требованиям безопасности, хотя фактически это не соответствовало действительности.

В результате в воинские части попала продукция, непригодная к потреблению и не соответствующая необходимым стандартам качества и безопасности.

Также в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины из-за ненадлежащего контроля и небрежного выполнения служебных обязанностей в условиях военного положения допустили поставки товаров, запрещенных к использованию.

Общая сумма ущерба, причиненного государству в лице Министерства обороны Украины в результате таких действий, превышает 71 млн грн.

Фигурантам объявили подозрения по нескольким статьям

Четверым фигурантам объявлено подозрение по:

ч. 5 ст. 191 УК Украины — завладение государственными средствами в особо крупных размерах;

ч. 1 ст. 366 УК Украины — служебный подлог и внесение ложных данных в официальные документы;

ст. 227 УК Украины — введение в обращение опасной продукции;

ч. 4 ст. 425 УК Украины — небрежное отношение военных должностных лиц к службе в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

