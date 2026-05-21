БЭБ раскрыло схему хищения более 71 млн грн на поставке некачественного питания для военных

В течение 2022 года директора нескольких обществ обеспечили поставки в воинские части ВСУ более 180 тысяч комплектов суточных полевых наборов продуктов. При этом часть продукции не отвечала установленным требованиям качества и безопасности, была непригодна к потреблению и запрещена к использованию.
Для организации поставок должностные лица компаний оформляли документы с недостоверными сведениями. В частности, в декларациях производителя и другой официальной документации отмечали, что наборы отвечают техническим условиям и установленным требованиям безопасности, хотя фактически это не соответствовало действительности.
В результате в воинские части попала продукция, непригодная к потреблению и не соответствующая необходимым стандартам качества и безопасности.
Также в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины из-за ненадлежащего контроля и небрежного выполнения служебных обязанностей в условиях военного положения допустили поставки товаров, запрещенных к использованию.
Общая сумма ущерба, причиненного государству в лице Министерства обороны Украины в результате таких действий, превышает 71 млн грн.
Фигурантам объявили подозрения по нескольким статьям
Четверым фигурантам объявлено подозрение по:
ч. 5 ст. 191 УК Украины — завладение государственными средствами в особо крупных размерах;
ч. 1 ст. 366 УК Украины — служебный подлог и внесение ложных данных в официальные документы;
ст. 227 УК Украины — введение в обращение опасной продукции;
ч. 4 ст. 425 УК Украины — небрежное отношение военных должностных лиц к службе в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.