В Ужгороде крупный центр пластической хирургии подозревают в уклонении от уплаты налогов

Должностные лица медучреждения могли организовать схему минимизации налоговых платежей. Для этого, вероятно, использовали связанные компании и физические лица-предприниматели, через которых распределяли реальные доходы клиники.
Фактически деятельность медцентра могла оставаться единой по управлению, персоналу, ресурсам и финансовым потокам, однако формально была оформлена на несколько субъектов хозяйствования. Это позволяло не отображать в отчетности полный размер доходов основного компании.
В ходе обысков обнаружена черновая бухгалтерия, финансовая отчетность, электронные документы учета, записи по выплате заработной платы работникам «в конвертах», а также значительная сумма наличных денег в разных валютах.
По предварительным данным, реальный доход медцентра с января 2024 года по апрель 2026 года мог составлять около 7,2 млн в иностранной валюте и свыше 141 млн грн. Общий оборот, по предварительным оценкам, превышает 520 млн грн.
Ориентировочная сумма неуплаченных налоговых платежей составляет около 100 млн грн.
Также проверяется информация о расчетах с клиентами наличными деньгами без использования регистраторов расчетных операций. Отдельно задокументированы факты получения оплаты за услуги наличными в иностранной валюте, несмотря на законодательный запрет на такие расчеты в Украине.
В ходе следственных действий изъяты автомобили, финансовые документы, черновые записи и более 18,4 млн грн наличными в разных валютах. Происхождение этих денег устанавливается. Отдельно будет дана правовая оценка наличия возможных признаков легализации средств, полученных преступным путем.