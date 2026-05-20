В Ужгороде крупный центр пластической хирургии подозревают в уклонении от уплаты налогов Сегодня 06:23 — Криминал

В Ужгороде расследуют уклонение от уплаты налогов в одном из самых больших медицинских центров пластической хирургии, оборот которого превышает 500 миллионов гривен.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Детали следствия

Должностные лица медучреждения могли организовать схему минимизации налоговых платежей. Для этого, вероятно, использовали связанные компании и физические лица-предприниматели, через которых распределяли реальные доходы клиники.

Фактически деятельность медцентра могла оставаться единой по управлению, персоналу, ресурсам и финансовым потокам, однако формально была оформлена на несколько субъектов хозяйствования. Это позволяло не отображать в отчетности полный размер доходов основного компании.

В ходе обысков обнаружена черновая бухгалтерия, финансовая отчетность, электронные документы учета, записи по выплате заработной платы работникам «в конвертах», а также значительная сумма наличных денег в разных валютах.

По предварительным данным, реальный доход медцентра с января 2024 года по апрель 2026 года мог составлять около 7,2 млн в иностранной валюте и свыше 141 млн грн. Общий оборот, по предварительным оценкам, превышает 520 млн грн.

Ориентировочная сумма неуплаченных налоговых платежей составляет около 100 млн грн.

Также проверяется информация о расчетах с клиентами наличными деньгами без использования регистраторов расчетных операций. Отдельно задокументированы факты получения оплаты за услуги наличными в иностранной валюте, несмотря на законодательный запрет на такие расчеты в Украине.

В ходе следственных действий изъяты автомобили, финансовые документы, черновые записи и более 18,4 млн грн наличными в разных валютах. Происхождение этих денег устанавливается. Отдельно будет дана правовая оценка наличия возможных признаков легализации средств, полученных преступным путем.

