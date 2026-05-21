«Средний чек» финансового мошенника вырос до более чем 5,5 тыс. гривен

Молодежь остается самой уязвимой к финансовым мошенникам
Число случаев банковского мошенничества в Украине уменьшилось, однако средний размер потерь от одной мошеннической операции вырос. В 2024 году средняя сумма незаконной операции составляла чуть более 4 тыс. грн, тогда как за прошлый год она выросла до более 5,5 тыс. грн.
Об этом в эфире Украинского радио рассказала главный эксперт Управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности Национального банка Украины Татьяна Машлаковская.
«Количество случаев мошенничества уменьшилось, и это хорошая тенденция, но суммы действительно увеличились. То есть увеличилась средняя сумма незаконной операции. В 2024 году эта сумма составила чуть более 4 тыс. грн, а уже за прошлый год она составила более 5,5 тыс. грн», — отметила она.

Самые уязвимые группы

По словам представительницы НБУ, наиболее уязвимой категорией к финансовому мошенничеству остается молодежь.
Она объяснила, что хотя молодые люди обычно лучше владеют цифровыми навыками, это не гарантирует надлежащего уровня финансовой осведомленности и осторожности при взаимодействии с подозрительными предложениями.
«У молодежи цифровые навыки лучше, но, к сожалению, цифровой навык и некий уровень осведомленности — это немножко разные вещи. И получается так, что уровень пользования у молодежи высокий, а уровень этих знаний недостаточно высок и молодые люди не проявляют такую ​​осторожность, как люди постарше. Поэтому молодежь — одна из уязвимых категорий населения», — сказал он.

Инвестиционные мошеннические схемы

Машлаковская также отметила, что в последнее время распространяются схемы, связанные с фейковыми предложениями подработки и сомнительными инвестиционными проектами. Снова появляются финансовые пирамиды, когда просят привлечь друзей к какому-то проекту. Кроме того, мошенники здесь тоже улучшают свои навыки психологических манипуляций.
«Например, когда человек не понимает, настоящий ли это проект, он вкладывает небольшую сумму, чтобы попробовать. Мошенники это хорошо понимают и сначала платят какую-то прибыль от этих «инвестиций» для того, чтобы вызвать доверие. А когда человек протестировал, как это работает, вроде бы что-то получил, у него возникло доверие и он инвестирует больше.
Она подчеркнула: при любых подозрительных звонках по поводу финансовых счетов, сообщениях о помощи или выплатах, первое действие каждого — проверка такой информации через официальные ресурсы.
По материалам:
Українське радіо
