7 млн ​​грн под брендом металлургического гиганта: в Кривом Роге задержан международный мошенник

Криминал
В Кривом Роге правоохранители разоблачили масштабную международную мошенническую схему, организатор которой умудрился обмануть европейские компании на миллионы гривен.
Об этом пишет Офис Генерального прокурора.
38-летний житель Кривого Рога вместе с сообщниками выдавал себя за официального представителя известной металлургической компании в городе, чтобы выманивать деньги у зарубежных бизнесменов.
Злоумышленники подошли к делу с размахом и создали иллюзию серьезного бизнеса:
  • зарегистрировали фиктивную зарубежную компанию-посредника по торговле металлом;
  • профессионально подделывали международные договоры и сертификаты качества продукции;
  • создавали видимость наличия реального производства и большого штата персонала.
Для сбора денег мошенники открыли счета в иностранных банках и начали активно искать клиентов в Европе. Схема сработала в 2022 году: две компании из Европейского Союза поверили криворожским «партнерам» и заключили контракты на поставку металлопродукции.
Иностранцы перечислили предоплату — 180 тысяч долларов США и 90 тысяч евро, что по курсу того времени составило почти 7 миллионов гривен. Как только деньги оказывались на счетах, организаторы обналичивали и делили между собой, а покупатели, конечно, никакого металла так и не увидели.
Организатору международной аферы объявлено подозрение в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.
14 мая суд избрал лидеру группировки меру пресечения — содержание под стражей. Правда, фемида оставила ему шанс выйти на свободу, если он внесет залог в размере 5,3 миллиона гривен.
Правоохранители решают вопрос о привлечении к ответственности других участников этой преступной схемы.
По материалам:
Finance.ua
