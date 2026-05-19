В Германии разоблачили схему поставок европейских технологий в россию в обход санкций Сегодня 07:02 — Криминал

В Германии разоблачена масштабная схема поставки европейских технологий в россию через третьи страны в обход санкций, введенных после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Об этом пишет «Слово и дело» со ссылкой на Politico.

Данные следствия

По данным немецких прокуроров, сеть использовала подставные компании в ЕС и транзит через Турцию для поставок в россию товаров двойного назначения, которые могли использоваться в военной промышленности.

Ключевую роль в схеме сыграл 39-летний бизнесмен, связанный с торговой компанией в немецком городе Любек. После начала полномасштабной войны он, по версии следствия, координировал поставки для российского оборонного сектора, сразу работая и с немецкой компанией, и с российскими структурами.

Следователи утверждают, что через сеть компаний, в частности Global Trade и ряд фирм-прокладок, в россию могли поставляться микроконтроллеры, сенсоры, электронные компоненты и другое оборудование, которое формально имело гражданское назначение, но фактически могло применяться в военных системах.

После ужесточения санкций схема была перестроена

После ужесточения санкций прямые поставки из ЕС заменили сложные маршруты через третьи страны, прежде всего Турцию. В некоторых случаях разница между экспортом из ЕС и появлением товаров в россии составила всего 5−10 дней.

Следствие также считает, что часть российских структур фактически управляла процессом изнутри: сотрудники из рф могли получать доступ к электронной почте немецкой компании, оформляя заказы от имени европейской фирмы. Это позволяло скрывать конечного получателя — россию.

По данным федеральной прокуратуры, через сеть могло пройти около 16 тысяч отправлений на сумму более 30 млн евро.

Операцию разоблачили после многолетнего расследования с участием разведки ФРГ. В материалах дела говорится, что Федеральная разведывательная служба Германии (BND) получила доступ к внутренним документам российской компании-координатора, что позволило отследить цепи поставки и подтвердить обход санкций.

В настоящее время несколько подозреваемых находятся под стражей, идет подготовка обвинительных актов. Следствие рассматривает дело как часть более широкой системы обхода санкций, направленной на обеспечение российского военно-промышленного комплекса критическими технологиями из Европы.

