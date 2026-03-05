АРМА рассказала, когда в Украину начнут возвращать разысканные за границей деньги Сегодня 14:32 — Казна и Политика

АРМА рассказала, когда в Украину начнут возвращать разысканные за границей деньги

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) выходит на финальную стадию возврата в Украину денежных средств, разысканных за пределами страны.

Об этом сообщила исполняющая обязанности главы агентства Ярослава Максименко в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

Возврат средств может состояться уже в этом году

«Раньше таких кейсов не было. Сейчас результативная работа проходит по двум юрисдикциям, которые уже обеспечивают процесс возвращения. Это административный процесс, он технически несложный и завершится в понятный срок», — заявила она.

Максименко подтвердила, что первые примеры фактического возврата средств в Украину могут состояться в этом году.

Выявленные активы за границей

И.о. главы АРМА назвала несколько других значимых кейсов, среди которых — обнаруженную в США недвижимость членов семьи украинского чиновника на $3,2 млн и другого чиновника на почти $500 тыс. Также в Испании разысканы доли в компаниях политика более чем на 4 млн евро, в Черногории — 12 объектов недвижимости на 12,9 млн евро, во Франции — имение политика на 11 млн евро, автомобиль и апартаменты.

При этом Максименко подчеркнула, что возврат выведенных из страны активов является одним из ключевых направлений работы Агентства параллельно с управлением имуществом, которое уже арестовано в Украине.

