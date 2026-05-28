Махинации с горючим почти на 17 млн ​​грн: БЭБ завершило расследование в отношении нефтетрейдера

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование. Материалы дела направлены в суд.
Суть дела
Следствием установлено, что руководитель компании по торговле горючим несколько лет использовала незаконную схему. Она оформляла фиктивные документы на покупку нефтепродуктов у фирм, с которыми на самом деле не работала. Объемы горючего, указанные в документах, значительно превышали возможности грузовиков, предназначенных для их перевозки.
Благодаря этим манипуляциям предприятие искусственно завышало свои расходы и занижало реальную прибыль для уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость. Фактически горючее продавали за наличные деньги вне налогового учета. В бухгалтерских документах оно фиктивно считалось как остаток, якобы годами хранящийся на складах.