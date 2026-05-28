Махинации с горючим почти на 17 млн ​​грн: БЭБ завершило расследование в отношении нефтетрейдера

Экс-руководитель предприятия в сфере торговли горючим уклонилась от уплаты налогов на сумму почти 17 миллионов гривен через махинации.

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование. Материалы дела направлены в суд.

Суть дела

Следствием установлено, что руководитель компании по торговле горючим несколько лет использовала незаконную схему. Она оформляла фиктивные документы на покупку нефтепродуктов у фирм, с которыми на самом деле не работала. Объемы горючего, указанные в документах, значительно превышали возможности грузовиков, предназначенных для их перевозки.

Благодаря этим манипуляциям предприятие искусственно завышало свои расходы и занижало реальную прибыль для уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость. Фактически горючее продавали за наличные деньги вне налогового учета. В бухгалтерских документах оно фиктивно считалось как остаток, якобы годами хранящийся на складах.

Для сокрытия сделки руководитель бизнеса ежемесячно подавала в налоговую службу отчеты с заведомо ложными данными.

Из-за таких действий в Государственный бюджет Украины не поступило 16,9 миллионов гривен, это особо крупный размер.

Фигурантке объявлено подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

