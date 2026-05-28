0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Махинации с горючим почти на 17 млн ​​грн: БЭБ завершило расследование в отношении нефтетрейдера

Криминал
45
Махинации с горючим почти на 17 млн ​​грн: БЭБ завершило расследование в отношении нефтетрейдера
Махинации с горючим почти на 17 млн ​​грн: БЭБ завершило расследование в отношении нефтетрейдера
Экс-руководитель предприятия в сфере торговли горючим уклонилась от уплаты налогов на сумму почти 17 миллионов гривен через махинации.
Об этом пишет БЭБ.
Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование. Материалы дела направлены в суд.

Суть дела

Следствием установлено, что руководитель компании по торговле горючим несколько лет использовала незаконную схему. Она оформляла фиктивные документы на покупку нефтепродуктов у фирм, с которыми на самом деле не работала. Объемы горючего, указанные в документах, значительно превышали возможности грузовиков, предназначенных для их перевозки.
Благодаря этим манипуляциям предприятие искусственно завышало свои расходы и занижало реальную прибыль для уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость. Фактически горючее продавали за наличные деньги вне налогового учета. В бухгалтерских документах оно фиктивно считалось как остаток, якобы годами хранящийся на складах.
Читайте также
Для сокрытия сделки руководитель бизнеса ежемесячно подавала в налоговую службу отчеты с заведомо ложными данными.
Из-за таких действий в Государственный бюджет Украины не поступило 16,9 миллионов гривен, это особо крупный размер.
Фигурантке объявлено подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems