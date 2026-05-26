Служащие ТЦК фиктивно «мобилизовали» более 270 человек, чтобы выполнить план

Правоохранители разоблачили трех служащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки, подозреваемых в так называемой «бумажной мобилизации». Они вносили в отчетность данные о якобы мобилизованных гражданах, которые фактически не проходили службу.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В списки вносили умерших, заключенных и людей с отсрочкой

Чтобы отчитаться об «успешном» выполнении плана, они придумывали мобилизованных, которых на самом деле не существовало.

Имея законный доступ к госреестру «Оберег», работники ТЦК заходили в систему с помощью личных электронных ключей и вносили в карты военнообязанных ложные данные.

Для улучшения статистики в перечень «мобилизованных» вносили умерших и осужденных лиц с правом на отсрочку или специальным учетом граждан, которые уже проходят службу или учатся в военных вузах, а также тех, кто по возрасту уже не подлежит мобилизации.

Кроме электронного реестра, они подписывали фейковые поименные списки военнообязанных, которые якобы уже проходят службу в воинских частях. На самом деле, этих людей никто не призывал — поддельные документы просто отправляли в областные ТЦК и СП для улучшения статистики.

На Закарпатье, в Мукачевском РТЦК, 49-летний полковник, начальник военкомата, только за январь-март 2026 года фиктивно мобилизовал 162 человека. Его 37-летний заместитель в звании майора за тот же период пополнил фейковую статистику еще на 108 человек.

В Золочевском РТЦК во Львовской области 41-летний подполковник, временный начальник ведомства, за ноябрь-декабрь 2025 года «призвал» 6 человек, которые на самом деле уже служили по контракту в Военном госпитале Национальной гвардии Украины и других воинских частях.

Подозреваемым избрали меры пресечения

В настоящее время все трое уведомлены о подозрении.

Закарпатского полковника и его заместителя-майора суд отправил под стражу с альтернативой залога в 3,9 млн. грн. и 3,3 млн. грн. соответственно. Подполковник из Львовщины также избрал меру пресечения — залог в размере 121,1 тыс. грн.

Идет следствие. Устанавливается полный круг причастных лиц, проверяют другие регионы на аналогичные схемы.

