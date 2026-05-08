В Украине могут ввести уголовную ответственность для представителей ТЦК и ВВК Сегодня 10:03

Потребность в изменениях возникла из-за выявленных нарушений во время мобилизационных мероприятий

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в целом законопроект № 12442, предусматривающий уголовную ответственность для представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также врачей военно-врачебных комиссий за нарушение порядка мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины и дополнение его к новым статьям — 337−1 и 426−2.

Ответственность для представителей ВВК

Статья 337−1 касается нарушения порядка проведения медицинского осмотра или военно-врачебной экспертизы для определения пригодности к военной службе.

Документ предусматривает наказание за умышленное нарушение процедуры медосмотра, если это привело:

к незаконному призыву гражданина, не подлежащего службе по состоянию здоровья;

к незаконному освобождению от призыва;

к увольнению военнослужащего из службы по состоянию здоровья без законных оснований.

За такие действия предлагают установить наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Если правонарушение совершено повторно, по предварительному сговору группой лиц или в особый период, наказание может составлять от 3 до 6 лет лишения свободы.

В случае совершения таких действий во время военного положения законопроект предусматривает наказание от 3 до 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Наказание для представителей ТЦК

Статья 426−2 вводит ответственность военных должностных лиц за нарушение порядка призыва граждан на военную службу.

Речь идет о случаях, когда из-за нарушений:

был незаконно мобилизован гражданин;

человека безосновательно освободили от призыва или службы.

За такие действия предлагают установить наказание в виде служебного ограничения, заключения в дисциплинарном батальоне или лишения свободы на срок до 5 лет.

Если правонарушение совершено в особый период или во время военного положения, наказание может составлять от 3 до 8 лет лишения свободы.

Почему возникла необходимость в законе

В пояснительной записке отмечается, что потребность в изменениях возникла из-за выявленных нарушений во время мобилизационных мероприятий. Например:

незаконный призыв граждан, не подлежащих мобилизации;

безосновательное предоставление отсрочек;

нарушение порядка проведения медицинского осмотра;



непривлечение к ответственности уклоняющихся от призыва;



ненаправление в орган досудебного расследования сообщения о совершении уголовного правонарушения гражданами, не прибывшими по повесткам на отправку в составе команд и т. д.

Авторы законопроекта считают, что такие случаи негативно влияют на комплектование сил обороны и подрывают доверие общества к государственным институтам.

