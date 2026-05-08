В Украине могут ввести уголовную ответственность для представителей ТЦК и ВВК

Потребность в изменениях возникла из-за выявленных нарушений во время мобилизационных мероприятий
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в целом законопроект № 12442, предусматривающий уголовную ответственность для представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также врачей военно-врачебных комиссий за нарушение порядка мобилизации.
Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.
Законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины и дополнение его к новым статьям — 337−1 и 426−2.

Ответственность для представителей ВВК

Статья 337−1 касается нарушения порядка проведения медицинского осмотра или военно-врачебной экспертизы для определения пригодности к военной службе.
Документ предусматривает наказание за умышленное нарушение процедуры медосмотра, если это привело:
  • к незаконному призыву гражданина, не подлежащего службе по состоянию здоровья;
  • к незаконному освобождению от призыва;
  • к увольнению военнослужащего из службы по состоянию здоровья без законных оснований.
За такие действия предлагают установить наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
Если правонарушение совершено повторно, по предварительному сговору группой лиц или в особый период, наказание может составлять от 3 до 6 лет лишения свободы.
В случае совершения таких действий во время военного положения законопроект предусматривает наказание от 3 до 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Наказание для представителей ТЦК

Статья 426−2 вводит ответственность военных должностных лиц за нарушение порядка призыва граждан на военную службу.
Речь идет о случаях, когда из-за нарушений:
  • был незаконно мобилизован гражданин;
  • человека безосновательно освободили от призыва или службы.
За такие действия предлагают установить наказание в виде служебного ограничения, заключения в дисциплинарном батальоне или лишения свободы на срок до 5 лет.
Если правонарушение совершено в особый период или во время военного положения, наказание может составлять от 3 до 8 лет лишения свободы.

Почему возникла необходимость в законе

В пояснительной записке отмечается, что потребность в изменениях возникла из-за выявленных нарушений во время мобилизационных мероприятий. Например:
  • незаконный призыв граждан, не подлежащих мобилизации;
  • безосновательное предоставление отсрочек;
  • нарушение порядка проведения медицинского осмотра;
  • непривлечение к ответственности уклоняющихся от призыва;
  • ненаправление в орган досудебного расследования сообщения о совершении уголовного правонарушения гражданами, не прибывшими по повесткам на отправку в составе команд и т. д.
Авторы законопроекта считают, что такие случаи негативно влияют на комплектование сил обороны и подрывают доверие общества к государственным институтам.
По материалам:
Finance.ua
