Что делать украинцам в Чехии при потере номерного знака авто

Быстрого механизма для украинцев за рубежом пока нет

Для украинцев, проживающих в Чехии с временной защитой и пользующихся автомобилями на украинских номерах, потеря или кража номерного знака могут создать серьезные трудности. Отдельной упрощенной процедуры для замены украинских номеров за границей пока нет.

Об этом пишет Radio Prague International.

Что советует чешская полиция

В чешской полиции объясняют, что похищение номерных знаков считается административным правонарушением. В таком случае владельцу автомобиля необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции и сообщить об инциденте.

Полиция не выдает временные или заменяемые номерные знаки. Вопросы замены номеров нужно решать через соответствующие органы в Украине.

Как происходит замена номеров в Украине

В Главном сервисном центре МВД Украины пояснили, что замена номерных знаков в случае потери или угона происходит по процедуре перерегистрации транспортного средства.

Для этого владелец автомобиля или его уполномоченный представитель должен подать заявление. Если обращается представитель, необходима нотариально удостоверенная доверенность.

К заявлению также прилагаются:

документы, удостоверяющие личность;

подтверждение полномочий представителя;

квитанции об оплате установленных платежей.

Речь идет об оплате:

государственной регистрации или перерегистрации;

бланков регистрационных документов;

новых номерных знаков.

В МВД подчеркнули, что в случае замены номеров из-за их потери или кражи осмотр автомобиля не производится.

Можно ли оформить замену дистанционно

Подать документы для перерегистрации можно:

в сервисном центре МВД;

через центр предоставления административных услуг;

через электронный кабинет водителя;

через портал «Дія», если такая услуга доступна.

В то же время, для украинцев, которые находятся за границей, существует существенное ограничение. В Главном сервисном центре МВД отмечают, что отдельная процедура перерегистрации транспортных средств для граждан Украины за пределами страны пока не предусмотрена.

То есть, специального механизма для беженцев или владельцев временной защиты в Чехии или других странах ЕС пока нет.

Еще одно ограничение касается пересылки номерных знаков.

Украинские номерные знаки нельзя вывозить или отправлять за границу отдельно от транспортного средства, на которое они были выданы. Поэтому заказать новые номера в Украине и переслать по почте в Чехию невозможно.

До момента восстановления номерных знаков использование автомобиля может быть проблематичным.

Без номеров транспортное средство не отвечает требованиям для участия в дорожном движении. В случае проверки полицией водителю придется объяснять ситуацию и показывать документы, подтверждающие обращение в милицию.

Специалисты советуют в случае потери или кражи номеров сразу обращаться в чешскую полицию, получить подтверждение поданного заявления, а затем контактировать с украинскими сервисными центрами МВД или проверять доступные электронные сервисы.

