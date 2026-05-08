Зарплаты айтишников в 2026: сколько платят

IT-сфера
годами остается эмблемой больших
доходов. Именно программистов часто
ставят в пример как людей, которые в 25
лет покупают квартиру, работают с
ноутбуком из кафе и получают зарплату
в долларах. На фоне средних доходов по
стране это и вправду выглядит как
отдельный экономический мир.
Впрочем,
реальность значительно сложнее. В IT нет
«единой зарплаты», ведь junior может
зарабатывать меньше менеджера в ритейле,
тогда как senior-разработчик может иметь
доход в несколько раз больше средней
зарплаты по стране.
В
2026 году рынок уже не похож на «золотую
лихорадку» предыдущих лет. Он стал более
жестким, более прагматичным и избирательным. Finance.ua нашел
ответ на вопрос: действительно ли в IT
все богатые?
Что
такое грейды в IT и почему они определяют
зарплату
В
технологической сфере доход напрямую
зависит от уровня специалиста — так
называемого грейда.
Junior
— стартовый
уровень. Такие специалисты выполняют
базовые задачи по четкому техническому
заданию, работают под наблюдением
старших коллег, набираются опыта. Именно
на этом этапе зарплаты часто ниже, чем
ожидают новички.
Middle
— самостоятельный
специалист, который закрывает большинство
задач без постоянного контроля, может
помогать младшим коллегам, берет
ответственность за часть продукта.
Здесь
важны soft
skills
(с
англ. гибкие
навыки)
— это неконкретные, нетехнические
навыки, отражающие личностные и социальные
качества человека, помогающие эффективно
взаимодействовать с окружающими людьми,
решать задачи и достигать намеченных
целей. Они включают умение работать в
команде, управлять эмоциями и стрессом.
Также метанавыки типа адаптивности и
критического мышления.
Senior
— экспертный
уровень. Такие специалисты принимают
технические решения, планируют
архитектуру, прогнозируют риски, менторят
команду.
Team
Lead / Tech Lead
— сочетание
экспертизы и менеджмента. Отвечает за
людей, процессы, сроки, эффективность.
CTO
/ Architect
— стратегические
роли. Это уже уровень управления
технологическим направлением бизнеса.
Ответственность за развитие продукта,
масштабируемость системы, взаимодействие
с бизнесом и другими командами.
Именно
поэтому двое «программистов» могут
получать 800 и 7 тыс. долларов одновременно
— формально профессия одна, а уровень
ответственности разный.
Сколько
зарабатывают разработчики в 2026 году:
главные цифры рынка
Рынок
ІТ в Украине остается одним из самых
устойчивых в Европе. По данным зимнего
опроса
DOU.ua
(медианы представлены по тысячам реальных
анкет, поэтому отражают реальность
рынка. — Ред.), общая медиана держится
стабильно, несмотря на небольшие
колебания на отдельных уровнях. Middle
испытывают легкий рост, а senior — небольшое
снижение из-за насыщения рынка.
Зарплаты
указаны в долларах нетто, то есть после
уплаты налогов. Поскольку многие
специалисты сотрудничают с компаниями
как ФЛП, фактический доход на руки часто
выглядит более привлекательным. В
столице медианный уровень оплаты
составляет около 3700 долларов, в западных
областях — в пределах 3200−3500, тогда как
на востоке и юге — ориентировочно 3 тыс.
Формат дистанционной работы постепенно
стирает региональные границы и подтягивает
доходы вверх.
Зарплаты
по уровням опыта
Junior
к одному году опыта обычно начинает с
500−1200 долларов.
Это реальный старт для выпускников
курсов или уже имеющих базовые
практические навыки: умеет работать с
Git
— системой контроля версий, где хранятся
изменения в коде и ведется командная
работа, знает базовые
фреймворки
— готовые наборы инструментов для
более быстрой разработки программ и
сайтов, а также может самостоятельно
решать технические задачи.
Middle
с опытом 2−4 года уже комфортно чувствует
себя на уровне 2200−3500
долларов.
Здесь от специалиста ожидают
самостоятельности, умения проводить
код-ревью
- проверку кода коллег для поиска
ошибок и улучшения качества, а также
понимания архитектуры продукта, то
есть того, как построена система и
взаимодействуют ее части.
Senior
с опытом 5+ лет зарабатывает 4
тыс.-5500 долларов и больше.
Это уровень, где специалист уже не
просто пишет код, а проецирует технические
решения, наставляет команду и влияет
на развитие продукта. У лид и архитекторов
часто есть зарплата 5500−7200
долларов,
ведь их зона ответственности — стратегия,
масштабирование и управление техническими
процессами, а не только выполнение
отдельных задач.
Уровень
Медиана, долларов нетто
Диапазон, в долларах
Изменение за полгода
Trainee / Intern
300
200-500
-76
Junior
900
700-1500
-30
Middle
2500
2 тыс.-3500
100
Senior
4500
4 тыс.-5500
-200
Tech Lead / Architect
5500–6500
5-8 тыс.+
стабильно / -50
Следовательно,
не каждый айтишник получает «по пять
тысяч». Большинство доходов сосредоточено
в среднем сегменте между 1500 и 4 тыс.
долларов.
Зарплаты
по специализациям и стекам технологий
Справка Finance.ua
Стек — набор языков программирования, фреймворков, библиотек, баз данных и инструментов, с которыми работает специалист или команда при создании продукта. Простыми словами, это весь рабочий комплект, с помощью которого разрабатывают сайт, приложение или сервис.
Не
все направления в IT оплачиваются
одинаково. Backend
— то
есть разработка серверной части продукта,
где работают базы данных, логика сервиса
и интеграции, и DevOps
— специалисты,
отвечающие за стабильную работу серверов,
автоматизацию процессов и развертывание
систем традиционно остаются среди
лидеров по уровню доходов. Причина —
более сложная архитектура и высокие
требования к бесперебойности сервисов.
Frontend,
то есть создание того, что видит
пользователь на сайте или в приложении,
также остается стабильным направлением,
однако потенциал для самых высоких
зарплат здесь обычно ниже.
В
то же время, мобильная
разработка
— создание
приложений для iPhone и Android, а также AI/ML
(искусственный
интеллект и машинное обучение), где
специалисты работают с нейросетями,
автоматизацией и анализом данных,
сегодня дают ощутимое финансовое
преимущество из-за высокого спроса
бизнеса.
Среди
языков программирования самые высокие
зарплатные предложения традиционно у
специалистов, работающих со Scala,
Go, Kotlin и Rust
— это
технологии, часто используемые в сложных
высоконагруженных системах. Python
и
Java
также
стабильно остаются среди сильных
позиций, особенно в сфере Data
Science
(анализ
данных, машинное обучение) и
enterprise-проектах,
то есть в крупных корпоративных системах
для банков, логистики или международного
бизнеса.
JavaScript
и
TypeScript,
которые часто используют в
fullstack-разработке (когда специалист
работает и с фронтендом
— всем,
что видит и использует пользователь на
сайте или в приложении (дизайн, кнопки,
меню, страницы, интерфейс), и бэкендом
— внутренней
серверной частью, отвечающей за логику
работы сервиса, обработку данных, базу
данных, однако конкуренция среди
кандидатов здесь выше.
Ориентировочные
зарплатные диапазоны в 2026 году выглядят
следующим образом:
Backend
(Java, Python, .NET, Node. js) — серверная часть
продукта, базы данных, логика системы.
Middle
получают 2200−3500
долларов,
senior
- 4200−5500
долларов.
Здесь особенно ценят масштабируемость
сервисов и безопасность.
Frontend
(React, Angular, Vue) — все, что видит пользователь
в браузере или приложении. Middle
зарабатывают 2300−3300
долларов,
senior
- 4 тыс.-5200
долларов.
Сегодня недостаточно просто сделать
красивый интерфейс — важны скорость
работы продукта и грамотное управление
состоянием данных.
Fullstack
- универсальные специалисты, работающие
и с клиентской, и с серверной частью.
Middle — 2500−3600
долларов, senior — 4300−5800 долларов. Такая
универсальность хорошо оплачивается,
но требует более широкой экспертизы.
Mobile
(iOS, Android, Flutter) — создание мобильных
приложений. Middle
получают 2200−3400
долларов,
senior
- 4100−5400
долларов.
Особенно ценятся специалисты по
кроссплатформенной разработке, когда
один код работает на разных устройствах.
DevOps/SRE/Cloud
— направление, связанное с серверами,
облачной инфраструктурой, автоматизацией
и стабильностью сервисов. Middle
зарабатывают 2800−3800
долларов,
senior
- 4800−6500+
долларов. В
2026-м это один из самых прибыльных
сегментов рынка.
Data
Science/ML/AI Engineer
- аналитика данных, машинное обучение,
искусственный интеллект. Middle
получают 2900−4200
долларов,
senior
- 5−7 тыс.+
долларов.
Именно развитие AI продолжает поднимать
зарплатную планку.
В
то же время многое зависит и от типа
работодателя: продуктовые
компании
обычно
предлагают стабильность, бонусы и
соцпакет, тогда как аутстаф
или
сервисные компании работают по модели
привлечения специалистов к внешним
проектам: разработчик фактически
работает на другую компанию-клиента,
но оформлен у своего работодателя. В
таких форматах чаще можно получить
более высокую сумму на руки и большую
гибкость в выборе проектов, но обычно
с менее расширенным социальным пакетом.
Не
только программисты: сколько платят
другим специалистам в IT
Современная
IT-компания — это более широкое понятие,
чем только программисты. Кроме
разработчиков, здесь работают дизайнеры,
HR-специалисты, маркетологи, финансисты,
сейлзы, рекрутеры, копирайтеры и многие
другие специалисты, которые обеспечивают
работу продукта и бизнеса в целом.
По
данным февральского опроса
DOU,
самые высокие средние зарплаты в
украинском IT получают руководящие
технические роли, то есть люди, отвечающие
за стратегию и развитие технологий в
компании.
Самые
высокие медиа зарплаты
Tech
Leadership (CTO, Head, Director of Engineering, Technical Director)
- около 6325
долларов;
General
Leadership (CEO, Founder, COO) — около 4
тыс. долларов;
IT
Consultant — около 3850
долларов;
Product
Design — около 3
тыс. долларов.
Дизайн
UI/UX
Design — примерно 1730
долларов;
Graphic/Motion
Design — около 1570
долларов.
Другие
направления в IT
юристы
- 2700 долларов;
финансы
и бухгалтерия — 2
тыс. долларов;
маркетинг
- 2 тыс.
долларов;
технический
копирайтинг — 2
тыс. долларов;
HR
- 1940 долларов;
sales
/ бизнес-развитие — 1850
долларов;
бренд,
PR, контент — 1700
долларов;
рекрутинг
и обучение персонала — 1600−1650
долларов.
Самые
низкие показатели
Наименьшие
медианные зарплаты фиксируются в
сервисных ролях:
Customer
Support и Technical Support — около 1200
долларов;
Customer
Success — примерно 1083
долларов;
Office
Management и администрация — около 990
долларов.
Эти
данные показывают, что даже в рамках
IT-рынка разница между специализациями
может быть очень существенной: от менее
1 тыс. долларов до более 6 тыс. долларов
в руководящих технических позициях.
Правда
ли, что Junior в IT много зарабатывает
Это
один из самых распространенных мифов.
Так, в 2026 году для большинства junior-позиций
типовые зарплаты составляют 500−800
долларов.
В некоторых нишах больше — например, у
junior-маркетологов встречаются 700−1200
долларов.
Но в целом старт уже не такой легкий,
как несколько лет назад.
Более
того, конкуренция на junior-уровне очень
высока. На одну вакансию могут претендовать
десятки или сотни кандидатов.
Так
что «зайти в IT и сразу зарабатывать
тысячи» в 2026 году уже не рассматривается
как универсальный сценарий.
Что
на самом деле влияет на зарплату айтишника
в 2026 году
Опыт
работы остается базовым фактором дохода,
однако сам по себе он уже не гарантирует
высокую зарплату. В современном IT уровень
компенсации формируется сразу из
нескольких составляющих — от английского
до типа компании и навыков коммуникации.
Английский
язык
Знание
английского на уровне Upper-Intermediate или
Advanced часто автоматически повышает
рыночную стоимость специалиста на
300−500 долларов, даже если речь идет о
middle-уровне. Причина проста: именно
международные команды и иностранные
клиенты обычно предлагают самые лучшие
условия. Без английского доступ к таким
вакансиям значительно сужается.
Специализация
и технологии
Не
все профессии в IT оплачиваются одинаково.
К примеру, React-разработчик, QA Manual (ручное
тестирование) и Data Engineer (специалист с
системами обработки данных) могут иметь
совершенно разные зарплатные диапазоны.
Чем сложнее направление и чем меньше
сильных кандидатов на рынке, тем выше
ставка.
Тип
компании
Важную
роль играет и место работы:
у
аутсорсинговых компаний часто стабильный
поток проектов и вакансий;
продуктовые
компании обычно предлагают более
высокие зарплаты, бонусы, медицинскую
страховку и более длинную перспективу
роста;
стартапы
несут больше рисков, зато могут давать
долю в бизнесе или опционы.
Soft
skills
Технических
знаний уже недостаточно. Умение вести
коммуникацию, презентовать свои решения,
брать ответственность и понимать
бизнес-задачу все чаще определяет
разницу между зарплатой в 2500 и 4 тыс.+
долларов. Компаниям нужны не просто
исполнители, а люди, умеющие работать
в команде и продвигать продукт.
Локация
и remote-работа
Регион
все еще влияет на уровень предложений:
Киев, Львов или международные хабы часто
дают более высокие ставки. В то же время
дистанционный формат фактически стер
часть географических барьеров. Сегодня
можно жить в Луцке или Ужгороде и работать
на киевскую или зарубежную компанию с
соответствующей зарплатой.
Портфолио
важнее диплома
Для
многих работодателей реальные кейсы
важнее формального образования. Профиль
на GitHub с собственными проектами, взносы
в open-source, готовые продукты или сильное
портфолио часто убеждают рекрутера
скорее, чем диплом университета.
Следовательно,
зарплата в IT — это уже давно не только
о годах опыта. Это сочетание технической
экспертизы, английского языка, гибкости,
правильного позиционирования себя на
рынке и готовности постоянно учиться.
Фриланс
и Upwork: сколько можно заработать вне
офиса
Фриланс
для многих айтишников стал отдельной
моделью карьеры, где доход зависит не
от штатного поста, а от количества
клиентов, репутации и собственной
загруженности. Для украинских специалистов
почасовые ставки обычно колеблются в
пределах 25−60
долларов
в
зависимости от опыта, специализации и
сложности задач.
Опытный
senior-специалист на Upwork
или
подобных международных площадках при
полной загрузке может выходить на 5−8
тыс. долларов
в
месяц, а иногда и больше. Решающее
значение имеет не диплом, а сильный
профиль: положительные отзывы клиентов,
успешно завершенные кейсы, портфолио
и быстрая коммуникация.
Большинство
начинает постепенно — с одного небольшого
заказа, после чего наращивает рейтинг
и переходит в более дорогие проекты.
Платформы типа Upwork,
Freelancer
или
даже LinkedIn
открывают
доступ к заказчикам из США, Европы и
других рынков, где бюджеты значительно
выше локальных.
Впрочем,
у фриланса есть и обратная сторона:
нестабильный поток работы, конкуренция
и отсутствие социальных гарантий. Однако
для многих свобода выбора проектов,
гибкий график и потенциал более высокого
дохода перевешивают классическую
офисную модель.
Сравнение
с другими отраслями
Для
понимания масштаба: средняя зарплата
в Украине в 2026 году оценивается около
28
тыс. грн в месяц
(примерно
680 долларов), тогда как медианный IT-доход
в несколько раз выше.
Во
многих сферах ситуация следующая:
образование
- часто 12−18 тыс. грн;
медицина
- 14−22 тыс. грн;
ритейл
- 18−30 тыс. грн;
производство
- 20−35 тыс. грн.
Поэтому
репутация IT как сферы высоких доходов
не лишена основания. Однако это не
означает, что каждый ее участник
автоматически состоятельный.