Не только трудовая книжка: какие документы нужно оцифровать для страхового стажа

Личные финансы
Официальным дедлайном для перевода трудовых книг в цифровой формат остается 10 июня 2026
Оцифровка трудовых книжек в Украине продлится до 10 июня 2026 года. В то же время специалисты отмечают, что цифровой формат требуется не только для трудовых книжек.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Почему важно оцифровать документы о стаже

Данные о страховом стаже автоматически начали попадать в электронный реестр только с 1 января 2004 года. Периоды работы до этой даты подтверждаются бумажными документами — трудовой книжкой и другими справками, удостоверяющими право на зачисление стажа.
В случае утраты таких документов, человеку придется восстанавливать архивные справки или обращаться в суд и искать свидетелей. В некоторых случаях подтвердить стаж может быть чрезвычайно сложно или невозможно, поэтому часть лет работы не учтут.
Поэтому гражданам рекомендуют заранее перевести в электронный формат не только трудовую книжку, но и другие документы, которые могут влиять на подтверждение страхового стажа.

Какие документы нужно оцифровать

Кроме трудовой книжки, специалисты советуют загрузить:
  • дипломы и другие документы об образовании;
  • военный билет;
  • свидетельства о рождении детей;
  • справки об уходе за ребенком;
  • удостоверение о государственных наградах;
  • другие документы, подтверждающие страховой стаж.

Могут продлить сроки оцифровки

Пока официальным дедлайном для перевода трудовых книжек в цифровой формат остается 10 июня 2026 года.
В то же время, в парламентском комитете по вопросам социальной политики уже прорабатывают возможность продления этого срока.
Необходимость изменений объясняется тем, что значительное количество украинцев физически не может пройти процедуру вовремя. В первую очередь это:
  • военнослужащие;
  • жители оккупированных территорий и зон боевых действий;
  • украинцы, находящихся за границей.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что до 10 июня 2026 года украинцам нужно перевести свои бумажные трудовые книжки в электронный формат. Если этого не сделать вовремя, часть трудового стажа могут не учесть при назначении пенсии. Иногда необходимо предоставить дополнительные документы.
Также мы писали, что страховой стаж учитывается только при уплате страховых взносов. Поэтому важно проверять, платит ли работодатель соответствующие взносы, а также выяснить, вся ли информация о трудовых отношениях оцифрована и есть в Реестре застрахованных лиц.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Стаж
