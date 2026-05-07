Не только трудовая книжка: какие документы нужно оцифровать для страхового стажа

Данные о страховом стаже автоматически начали попадать в электронный реестр только с 1 января 2004 года. Периоды работы до этой даты подтверждаются бумажными документами — трудовой книжкой и другими справками, удостоверяющими право на зачисление стажа.
В случае утраты таких документов, человеку придется восстанавливать архивные справки или обращаться в суд и искать свидетелей. В некоторых случаях подтвердить стаж может быть чрезвычайно сложно или невозможно, поэтому часть лет работы не учтут.
Поэтому гражданам рекомендуют заранее перевести в электронный формат не только трудовую книжку, но и другие документы, которые могут влиять на подтверждение страхового стажа.
Какие документы нужно оцифровать
Кроме трудовой книжки, специалисты советуют загрузить:
дипломы и другие документы об образовании;
военный билет;
свидетельства о рождении детей;
справки об уходе за ребенком;
удостоверение о государственных наградах;
другие документы, подтверждающие страховой стаж.
Могут продлить сроки оцифровки
Пока официальным дедлайном для перевода трудовых книжек в цифровой формат остается 10 июня 2026 года.
В то же время, в парламентском комитете по вопросам социальной политики уже прорабатывают возможность продления этого срока.
Необходимость изменений объясняется тем, что значительное количество украинцев физически не может пройти процедуру вовремя. В первую очередь это:
военнослужащие;
жители оккупированных территорий и зон боевых действий;
украинцы, находящихся за границей.
