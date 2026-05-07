Не только трудовая книжка: какие документы нужно оцифровать для страхового стажа

Оцифровка трудовых книжек в Украине продлится до 10 июня 2026 года. В то же время специалисты отмечают, что цифровой формат требуется не только для трудовых книжек.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Почему важно оцифровать документы о стаже

Данные о страховом стаже автоматически начали попадать в электронный реестр только с 1 января 2004 года. Периоды работы до этой даты подтверждаются бумажными документами — трудовой книжкой и другими справками, удостоверяющими право на зачисление стажа.

В случае утраты таких документов, человеку придется восстанавливать архивные справки или обращаться в суд и искать свидетелей. В некоторых случаях подтвердить стаж может быть чрезвычайно сложно или невозможно, поэтому часть лет работы не учтут.

Поэтому гражданам рекомендуют заранее перевести в электронный формат не только трудовую книжку, но и другие документы, которые могут влиять на подтверждение страхового стажа.

Какие документы нужно оцифровать

Кроме трудовой книжки, специалисты советуют загрузить:

дипломы и другие документы об образовании;

военный билет;

свидетельства о рождении детей;

справки об уходе за ребенком;

удостоверение о государственных наградах;

другие документы, подтверждающие страховой стаж.

Могут продлить сроки оцифровки

Пока официальным дедлайном для перевода трудовых книжек в цифровой формат остается 10 июня 2026 года.

В то же время, в парламентском комитете по вопросам социальной политики уже прорабатывают возможность продления этого срока.

Необходимость изменений объясняется тем, что значительное количество украинцев физически не может пройти процедуру вовремя. В первую очередь это:

военнослужащие;

жители оккупированных территорий и зон боевых действий;

украинцы, находящихся за границей.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что до 10 июня 2026 года украинцам нужно перевести свои бумажные трудовые книжки в электронный формат. Если этого не сделать вовремя, часть трудового стажа могут не учесть при назначении пенсии. Иногда необходимо предоставить дополнительные документы.

Также мы писали , что страховой стаж учитывается только при уплате страховых взносов. Поэтому важно проверять, платит ли работодатель соответствующие взносы, а также выяснить, вся ли информация о трудовых отношениях оцифрована и есть в Реестре застрахованных лиц.

