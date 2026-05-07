Кому могут отказать в пенсии по выслуге лет
Иногда гражданам отказывают в назначении пенсии по выслуге лет. В Пенсионном фонде объясняют, что главная причина — несоответствие специального стажа требованиям действующего законодательства, которое после реформ стало более жестким.
Кто получит отказ
Чаще отказа получают работники сфер, которые ранее входили в перечень профессий с правом на пенсию за выслугу, но были исключены из него, пишет fbc.biz.ua.
Это касается части педагогов, медиков, работников культуры, транспорта и других специальностей. Если профессия больше не входит в утвержденный список, право на такую пенсию не предоставляется даже при наличии длительного стажа.
Причина
Нехватка специального стажа. Для большинства категорий закон требует не только общий трудовой стаж, но и определенное количество лет работы именно в должности, дающей право на выслуженную пенсию. Если часть периодов не подтверждена документально или не засчитана из-за ошибок, ПФУ может отказать.
Проблемы возникают и из-за отсутствия архивных документов, неточностей в трудовых книжках или ликвидации предприятий, где человек работал. В таких случаях заявителям рекомендуют обращаться в архивы или подавать дополнительные подтверждения.
Ранее Finance.ua писал, что по состоянию на начало апреля 2026 года в Украине более 169 тыс. пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц остаются без выплат. Основная причина — непрохождение обязательной физической идентификации.
Несмотря на то, что количество таких случаев уменьшилось (в начале года без пенсий оставалось 337 тыс. человек), проблема остается актуальной. Среди основных причин:
- большие очереди в сервисных центрах Пенсионного фонда;
- сложность прохождения цифровых процедур;
- ограниченный доступ к онлайн-инструментам для части пенсионеров.
В результате многие люди до сих пор не могут подтвердить свой стаж и возобновить выплаты.
