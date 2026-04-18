Чек-лист для оформления пенсии по возрасту в 2026 году Сегодня 13:09 — Личные финансы

Украинцы имеют право на получение пенсии по возрасту. Это ежемесячная государственная выплата, которая начисляется по достижении определенного возраста при наличии необходимого количества лет страхового стажа.

Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» рассказывают , как подготовиться к оформлению пенсионных выплат.

Кто может выйти на пенсию в 2026 году

Право на пенсию зависит от возраста и продолжительности стажа.

Чтобы выйти на пенсию в 2026 году:

в 60 лет — необходимо не менее 33 лет стажа;

в 63 года — от 23 до 33 лет;

в 65 лет — от 15 до 23 лет.

В то же время с 2028 года требования ужесточаются. Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь 35 лет стажа, а украинцы с более чем 40 годами стажа смогут претендовать на выплаты независимо от возраста.

Какие документы понадобятся

Для получения пенсии по возрасту необходимо подготовить пакет документов: паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка или другие документы), заявление о назначении пенсии.

В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы:

справка о зарплате до 01.07.2000;

документы о специальном статусе;

справка ВПЛ;

документ о местожительстве;

реквизиты банковского счета;

фото (для удостоверения).

Если часть документов потеряна, они могут быть истребованы через компетентные органы.

Специалисты отмечают, что полученный за границей стаж также учитывается, но только при наличии официально подтвержденных и легализованных документов.

Как подать заявление

Украинцы могут подать заявление о назначении пенсии как онлайн, так и оффлайн. Работающие пенсионеры могут выбрать, кто будет подавать заявление самостоятельно или через работодателя.

Оффлайн. Обратитесь в любой сервисный центр ПФУ независимо от места регистрации или фактического проживания. Работник проверит документы, сформирует и зарегистрирует заявление и при необходимости сообщит об отсутствующих документах.

Онлайн. Подать заявление можно через Подать заявление можно через портал ПФУ или « Д ію ». Для этого требуется электронная подпись или Дія. Підпис, а также сканированные копии документов. Часть данных подтянется автоматически, но их обязательно следует проверить перед подачей.

Когда могут отказать

Самые распространенные причины отказа или задержки в назначении пенсии:

недостаточный страховой стаж;

неподтвержденный стаж (отсутствуют или неполны записи, отсутствуют архивные подтверждения);

ошибки в документах (разногласия в ФИО, датах и ​​т.п.);

неполный пакет документов;

недостоверные сведения.

Кроме того, уже назначенную пенсию могут прекратить, если ее не получать более полугода или не пройти обязательную физическую идентификацию и т. д.

Когда подавать документы

Подать заявление можно не ранее чем за 1 месяц до достижения пенсионного возраста и в любой момент после возникновения права.

Решение о назначении обычно принимается в течение 10 дней со дня поступления документов. Если требуется дополнительная проверка, процесс может быть продолжен, но не более чем на 15 дней.

Если документы поданы не полностью, то их можно донести в течение трех месяцев без потери даты назначения пенсии.

Особенности для ВПЛ и жителей зон боевых действий

Во время военного положения и в течение 3 месяцев после его завершения, для людей, проживающих или проживавших на территориях боевых действий или временно оккупированных, дата назначения пенсии определяется следующим образом:

по возрасту — со дня достижения пенсионного возраста;

по инвалидности — со дня установления инвалидности;

в связи с потерей кормильца — со дня смерти кормильца;

по выслуге лет со дня увольнения с соответствующей работы, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Для исчисления пенсии берется средняя зарплата в Украине за три года, предшествующие году назначения выплаты.

