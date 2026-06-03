Самые дешевые страны ЕС для аренды жилья для отдыха в 2026 году Сегодня 19:00 — Личные финансы

Самые дешевые страны ЕС для аренды жилья для отдыха в 2026 году

Исследование показало самые дешевые и самые дорогие места для краткосрочного пребывания в Европе в 2026 году.

Таким образом, новые данные по краткосрочной аренде жилья показывают, что цены за ночь колеблются от менее 40 евро в некоторых частях Балкан до более 200 евро в некоторых самых популярных местах Европы.

Об этом говорится в данных платформы AirDNA , которая исследовала средние суточные тарифы (ADR) или суточную стоимость проживания — а также заполняемость, время между бронированием и прибытием, а также тенденции продолжительности пребывания по всей Европе.

Благодаря этим данным компания смогла определить самые доступные и самые дорогие рынки краткосрочной аренды на континенте на 2026 год.

Самые дешевые направления

Значительная часть Восточной Европы известна своей доступностью, и исследования AirDNA это подтверждают. Страны здесь предлагают уникальный культурный опыт, собственный бренд природной красоты и историю, столь же богатую, как и страны дальше на запад, по значительно меньшей цене.

Северная Македония

Северная Македония — самая дешевая страна в Европе для аренды жилья на отдых со средней ценой аренды всего 39,81 евро.

Визит сюда зачастую бывает спонтанным, поскольку путешественники бронируют жилье в среднем за 13 дней.

Туристы остаются в среднем на 4,4 ночи и, как правило, предпочитают столицу Скопье, а также Охридское озеро, которое предлагает традиционный европейский отдых на берегу озера по более низкой цене, чем в более дорогих частях континента.

Косово

Малопосещаемое Косово также имеет низкий показатель ADR — 41,63 евро.

Путешественники остаются в среднем на 4,9 ночи и, как правило, посещают Косово в рамках более широкого визита в регион, а не как отдельный пункт назначения.

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Молдова

Молдова известна своими холмами, живописными монастырями и признанным винодельческим регионом, но она остается удивительно доступной.

Средний показатель ADR составляет 45,49 евро, а уровень краткосрочного размещения — самый высокий в этом списке, что свидетельствует о его росте популярности как туристического направления.

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Посетители, как правило, предпочитают столицу Кишинев и остаются здесь в среднем на 5,4 ночи, что является вторым по продолжительности пребывания в Европе, а это свидетельствует о том, что туристы предпочитают здесь медленные маршруты путешествий.

Сербия

Белград является самым популярным местом в Сербии, в стране со средним показателем ADR 51,17 евро.

Несмотря на популярность столицы, остальную часть страны также стоит исследовать. Посетители проводят здесь в среднем 4,5 ночи, а также направляются в Нови-Сад, второй по величине город, а также в винодельческие регионы Шумадии и природные парки вдоль реки Дрина.

Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина завершает список наиболее доступных со средним показателем ADR в 56,33 евро.

Сараево, столица, привлекает больше всего туристов, которые, как правило, остаются в стране в среднем на 3,8 ночи.

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Создано finance.ua с помощью ИИ

Также напомним, что Исландия возглавила рейтинг самых дорогих стран мира, обойдя Швейцарию.

Ранее Finance.ua писал о самых дешевых городах для уик-энда в Европе. Лидером рейтинга европейских городов для бюджетного отдыха на уик-энд стала столица Боснии и Герцеговины — Сараево.

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