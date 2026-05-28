0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Лучшие места для первого путешествия пары (инфографика)

Мир
25
Лучшие места для первого путешествия пары (инфографика)
Лучшие места для первого путешествия пары (инфографика)
Индекс успешности отпусков для пар оценивает направления на основе таких факторов, как доступность, безопасность и стресс, вызванный толпой.
Бренд Pour Moi подготовил этот рейтинг, учитывающий такие факторы, как стресс от толпы, доступность, безопасность, отдых и комфорт, а также связь и общий опыт, чтобы определить, какие места идеально подходят для пар, пишет es.euronews.
Каждое место было оценено по 100 баллам по каждому из этих факторов, чтобы получить среднее значение, и в целом озеро Гарда в Италии заняло первое место.
<i>Создано finance.ua с помощью ИИ</i>
Создано finance.ua с помощью ИИ

Озеро Гарда

Озеро Комо может быть излюбленным местом знаменитостей и влиятельных лиц, но самое большое озеро Италии гораздо романтичнее, ведь вам не придется столкнуться с такими большими толпами во время посещения.
По словам Васса, озеро Гарда получило идеальные 100 баллов за «связь между парами» благодаря своим увлекательным пейзажам и прекрасной способности приглашать на расслабление, а также достигло очень высокого балла за «сон и комфорт».
Расположенный на севере Италии, он легко доступен из Милана, Венеции или Вероны.

Другие идеальные места

Второе место занял еще один озерный курорт: Блед в Словении.
Невероятно красивое, озеро наиболее известно своим островом, который можно увидеть со смотровой площадки или посетить в летние месяцы на борту традиционной лодки плетна.
На третьем месте находится Эс-Сувейра, Марокко, получившая самый высокий рейтинг доступности среди десяти лучших направлений. Здесь пары могут отдохнуть на пляже, исследовать укрепленную медину, являющуюся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, или насладиться хаммом.
На четвертом месте находится Гитхорн в Нидерландах. Это село, которое высоко ценится как место для однодневных поездок, добраться до него можно только на лодке или велосипеде.
Завершает пятерку лучших Котор в Черногории. Там пары могут подняться на крепость, откуда открывается захватывающий вид на залив, и прогуляться по старому городу, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Путешествия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems