Лучшие места для первого путешествия пары (инфографика)

Индекс успешности отпусков для пар оценивает направления на основе таких факторов, как доступность, безопасность и стресс, вызванный толпой.

Бренд Pour Moi подготовил этот рейтинг, учитывающий такие факторы, как стресс от толпы, доступность, безопасность, отдых и комфорт, а также связь и общий опыт, чтобы определить, какие места идеально подходят для пар, пишет es.euronews

Каждое место было оценено по 100 баллам по каждому из этих факторов, чтобы получить среднее значение, и в целом озеро Гарда в Италии заняло первое место.

Озеро Гарда

Озеро Комо может быть излюбленным местом знаменитостей и влиятельных лиц, но самое большое озеро Италии гораздо романтичнее, ведь вам не придется столкнуться с такими большими толпами во время посещения.

По словам Васса, озеро Гарда получило идеальные 100 баллов за «связь между парами» благодаря своим увлекательным пейзажам и прекрасной способности приглашать на расслабление, а также достигло очень высокого балла за «сон и комфорт».

Расположенный на севере Италии, он легко доступен из Милана, Венеции или Вероны.

Другие идеальные места

Второе место занял еще один озерный курорт: Блед в Словении.

Невероятно красивое, озеро наиболее известно своим островом, который можно увидеть со смотровой площадки или посетить в летние месяцы на борту традиционной лодки плетна.

На третьем месте находится Эс-Сувейра, Марокко, получившая самый высокий рейтинг доступности среди десяти лучших направлений. Здесь пары могут отдохнуть на пляже, исследовать укрепленную медину, являющуюся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, или насладиться хаммом.

На четвертом месте находится Гитхорн в Нидерландах. Это село, которое высоко ценится как место для однодневных поездок, добраться до него можно только на лодке или велосипеде.

Завершает пятерку лучших Котор в Черногории. Там пары могут подняться на крепость, откуда открывается захватывающий вид на залив, и прогуляться по старому городу, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

