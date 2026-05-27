В Иране возобновилась работа интернета после трех месяцев блокировки

В Иране 26 мая частично восстановили доступ в интернет после 88 дней полной блокировки.
Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса NetBlocks.
По данным организации, отключение длилось более 2093 часов и стало самой длительной общенациональной блокировкой интернета в современной истории. В то же время в NetBlocks отметили, что пока неясно, сохранится ли это возобновление.
Красная линия — период блокировки интернета в Иране
Полное возобновление доступа в интернет

Ранее представители правительства президента Ирана Масуда Пезешкиана заявили, что полный доступ к интернету должны возобновить в течение следующих 24 часов. Однако впоследствии Административный суд приостановил действие решения правительственного комитета, одобрившего это возобновление.
Напомним, рекордное отключение интернета в Иране наносит сильный удар по частному бизнесу, а владельцы компаний и представители отрасли предупреждали, что это может привести к массовым увольнениям и закрытиям.
Ограничение Интернета в Иране началось после массовых антиправительственных протестов в начале 2026 года. Во время подавления выступлений власти резко ограничивали связь, что затрудняло передачу фото, видео и свидетельств о действиях силовиков.
После ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля отключение стало почти тотальным. Мониторы фиксировали падение подключения до минимальных уровней, а иранцы за границей сообщали, что не могут связаться с родственниками внутри страны.
