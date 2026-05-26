0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россия продаст крупнейшие нефтяные порты, чтобы закрыть «дыру» в бюджете — СМИ

Мир
1
В россии готовят приватизацию доли Новороссийского морского торгового порта, чтобы закрыть «дыру» в федеральном бюджете, которая уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза.
Об этом пишет The Moscow Times.
российские власти готовят приватизацию государственной доли в одном из крупнейших в стране портовых операторов, чтобы найти деньги для федерального бюджета, дефицит которого за январь-апрель достиг почти 6 трлн рублей, говорится в публикации.
Вслед за госпакетом «Аэрофлота», о продаже которого Росимущество заявило ранее, в план приватизации были включены 20% акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Соответствующее распоряжение подписал 23 мая премьер Михаил Мишустин.
На продажу в 2026−28 годах будет выставлен весь госпакет холдинга, в который входят два крупных нефтеперевалочных порта, пишет издание.
В сумме эти терминалы обеспечивают почти половину нефтяного экспорта из рф — Новороссийск на Черном море (мощность около 500 тысяч баррелей в сутки) и Приморск на Балтийском (около 1 млн баррелей).
Также в НМПТ входит порт Балтийск в Калининградской области. В прошлом году компания получила 76,5 млрд. рублей выручки и 40,6 млрд. рублей чистой прибыли.
Главным акционером НМТП с долей 60% является государственная «Транснефть».
Компания получила акции в 2018 году — вскоре после того, как их предыдущий владелец, миллиардер Зиявуддин Магомедов, оказался в СИЗО, получив 19 лет тюрьмы по делу о создании ОПГ, отмечает The Moscow Times.
Приблизительно 20% НМТП принадлежат частным инвесторам, в том числе на бирже.
От продаж госпакета НМТП государство может получить около 33 млрд рублей, оценивает Reuters. Это немного меньше, чем стоит запланированная к приватизации доля «Аэрофлота» — 45 млрд рублей.
«Деньги от приватизации поступят в федеральный бюджет, который в этом году сведен с дефицитом 3,8 трлн рублей. При этом к концу апреля фактическая „дыра“ в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза», — говорится в публикации.
Из-за снижения прогнозов по экономике в этом году казна недосчитается около 300−700 млрд рублей.
В следующем году, по его расчетам, недобор ненефтегазовых доходов может увеличиться до 1,3−1,8 трлн рублей. А это значит, что при прочих равных условиях правительство будет вынуждено или сокращать расходы, или искать дополнительные доходы на соответствующую сумму.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems