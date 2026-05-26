российские власти готовят приватизацию государственной доли в одном из крупнейших в стране портовых операторов, чтобы найти деньги для федерального бюджета, дефицит которого за январь-апрель достиг почти 6 трлн рублей, говорится в публикации.
Вслед за госпакетом «Аэрофлота», о продаже которого Росимущество заявило ранее, в план приватизации были включены 20% акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Соответствующее распоряжение подписал 23 мая премьер Михаил Мишустин.
На продажу в 2026−28 годах будет выставлен весь госпакет холдинга, в который входят два крупных нефтеперевалочных порта, пишет издание.
В сумме эти терминалы обеспечивают почти половину нефтяного экспорта из рф — Новороссийск на Черном море (мощность около 500 тысяч баррелей в сутки) и Приморск на Балтийском (около 1 млн баррелей).
Также в НМПТ входит порт Балтийск в Калининградской области. В прошлом году компания получила 76,5 млрд. рублей выручки и 40,6 млрд. рублей чистой прибыли.
Главным акционером НМТП с долей 60% является государственная «Транснефть».
Компания получила акции в 2018 году — вскоре после того, как их предыдущий владелец, миллиардер Зиявуддин Магомедов, оказался в СИЗО, получив 19 лет тюрьмы по делу о создании ОПГ, отмечает The Moscow Times.
Приблизительно 20% НМТП принадлежат частным инвесторам, в том числе на бирже.
От продаж госпакета НМТП государство может получить около 33 млрд рублей, оценивает Reuters. Это немного меньше, чем стоит запланированная к приватизации доля «Аэрофлота» — 45 млрд рублей.
«Деньги от приватизации поступят в федеральный бюджет, который в этом году сведен с дефицитом 3,8 трлн рублей. При этом к концу апреля фактическая „дыра“ в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза», — говорится в публикации.
Из-за снижения прогнозов по экономике в этом году казна недосчитается около 300−700 млрд рублей.
В следующем году, по его расчетам, недобор ненефтегазовых доходов может увеличиться до 1,3−1,8 трлн рублей. А это значит, что при прочих равных условиях правительство будет вынуждено или сокращать расходы, или искать дополнительные доходы на соответствующую сумму.