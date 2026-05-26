россия продаст крупнейшие нефтяные порты, чтобы закрыть «дыру» в бюджете — СМИ Сегодня 21:33 — Мир

В россии готовят приватизацию доли Новороссийского морского торгового порта, чтобы закрыть «дыру» в федеральном бюджете, которая уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза.

Об этом пишет The Moscow Times.

российские власти готовят приватизацию государственной доли в одном из крупнейших в стране портовых операторов, чтобы найти деньги для федерального бюджета, дефицит которого за январь-апрель достиг почти 6 трлн рублей, говорится в публикации.

Вслед за госпакетом «Аэрофлота», о продаже которого Росимущество заявило ранее, в план приватизации были включены 20% акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Соответствующее распоряжение подписал 23 мая премьер Михаил Мишустин.

На продажу в 2026−28 годах будет выставлен весь госпакет холдинга, в который входят два крупных нефтеперевалочных порта, пишет издание.

В сумме эти терминалы обеспечивают почти половину нефтяного экспорта из рф — Новороссийск на Черном море (мощность около 500 тысяч баррелей в сутки) и Приморск на Балтийском (около 1 млн баррелей).

Также в НМПТ входит порт Балтийск в Калининградской области. В прошлом году компания получила 76,5 млрд. рублей выручки и 40,6 млрд. рублей чистой прибыли.

Главным акционером НМТП с долей 60% является государственная «Транснефть».

Компания получила акции в 2018 году — вскоре после того, как их предыдущий владелец, миллиардер Зиявуддин Магомедов, оказался в СИЗО, получив 19 лет тюрьмы по делу о создании ОПГ, отмечает The Moscow Times.

Приблизительно 20% НМТП принадлежат частным инвесторам, в том числе на бирже.

От продаж госпакета НМТП государство может получить около 33 млрд рублей, оценивает Reuters. Это немного меньше, чем стоит запланированная к приватизации доля «Аэрофлота» — 45 млрд рублей.

«Деньги от приватизации поступят в федеральный бюджет, который в этом году сведен с дефицитом 3,8 трлн рублей. При этом к концу апреля фактическая „дыра“ в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза», — говорится в публикации.

Из-за снижения прогнозов по экономике в этом году казна недосчитается около 300−700 млрд рублей.

В следующем году, по его расчетам, недобор ненефтегазовых доходов может увеличиться до 1,3−1,8 трлн рублей. А это значит, что при прочих равных условиях правительство будет вынуждено или сокращать расходы, или искать дополнительные доходы на соответствующую сумму.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.